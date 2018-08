Surface Pro 3 | rilasciato un nuovo aggiornamento firmware

Surface Andromeda potrebbe essere dotato di una modalità produttiva : Se Surface Andromeda, il 3-in-1 dal doppio display targato Microsoft, dovesse realmente entrare in commercio, il suo target principale probabilmente sarebbero gli utenti business. Difatti un prodotto dal costo elevato che non possiede alcune delle app più utilizzate dai consumatori, non può certamente proporsi al mercato consumer (almeno inizialmente) bensì a quello professionale dove la suite Office e i software .exe la fanno da padrone. Per ...

Nuovo Surface Pro : rilasciato un aggiornamento firmware : Dopo aver aggiornato il firmware del Surface Laptop e del Surface Pro 4, Microsoft rilascia un ulteriore update per il Nuovo Surface Pro sia nella sua variante standard che in quella LTE. Come di consuetudine sono stati apportati alcuni miglioramenti alla stabilità del sistema, nello speecifico, si fa riferimento a nuovi driver per quanto concerne la fotocamera, l’audio e il metodo di rilevamento dell’autonomia. Changelog Microsoft ...

Rilasciati nuovi aggiornamenti firmware per Surface Pro 4 e Surface Laptop : Microsoft ha rilasciato ieri sera due update firmware per il Surface Pro 4 e il Surface Laptop introducendo driver aggiornati che vanno a migliorare la stabilità del comparto audio, della fotocamera, del supporto al display adapter e dell’UEFI. Changelog Surface pro 4 Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera v30.15063.6.6082 improves system stability. Intel(R) HD Graphics 615 – Display adapters v24.20.100.6136 improves system ...

Trasformare un Surface Pro in un Surface Studio è possibile grazie a un accessorio : Tra le innovazioni presentate da Microsoft negli ultimi anni rientra il Surface Studio che, annunciato durante la fine del 2016, è considerato un’evoluzione del form factor classico degli All-in-One. Kensington, una piccola azienda produttrice di gadget tecnologici, ha pensato bene di realizzare un particolare accessorio in grado di Trasformare realmente il vostro Surface Pro 2017 o Surface Pro 4 in un vero e proprio mini Surface Studio ...

I prossimi Surface potrebbero supportare le gesture aeree : All’interno dei laboratori di Microsoft Research vengono ogni mese sperimentate nuove tecnologie di qualsiasi genere ma l’ultima resa pubblica risulta essere alquanto interessante. Patently Mobile ha appena rivelato un nuovo brevetto depositato da Microsoft nel primo trimenstre del 2016 che riporta una tecnologia in grado di supportare le gesture aeree nei tablet, in questo specifico caso si presume la gamma Surface. Per gesture ...

Surface Andromeda è stato “ufficialmente” rimandato all’anno prossimo? : Continuano incessanti le indiscrezioni riguardanti il Surface Andromeda che, sebbene ormai sicuri della sua esistenza nei laboratori di Redmond, persiste ancora qualche dubbio sulla commercializzazione. Steve Troughton-Smith, uno sviluppatore piuttosto famoso sia in ambito Apple che Microsoft, ha affermato pochi giorni fa tramite il suo account Twitter che Surface Andromeda è stato “ufficialmente” rimandato all’anno prossimo e ...

Surface Andromeda : ecco come Microsoft tenterà di risolvere il problema delle app : Il Surface Andromeda sarà un dispositivo utile nell’ambito della produttività permettendo agli utenti di avere un vero PC all’interno di uno chassis completamente tascabile e, ovviamente, con il supporto alle funzionalità telefoniche.-- Tuttavia, nonostante il device non sia stato nemmeno ancora presentato ufficialmente se non attraverso dei teaser e concept, in molti si chiedono già come Microsoft risolverà il problema delle ...

Microsoft rilascia due aggiornamenti firmware per Surface Studio e Surface Pro LTE : Da poche ore a questa parte risultano in rilascio due nuovi aggiornamenti firmware per il Surface Studio e il Surface Pro LTE, la variante del 2-in-1 di casa Microsoft dotato del supporto alla connettività mobile. L’update dedicato al Surface Pro LTE migliore sensibilmente la stabilità del software con il servizio eSIM, mentre quello dedicato al Surface Studio abilita il supporto avanzato per le funzionalità della Surface Pen su Windows 10 ...

Surface : Microsoft commercializza il (deludente) adattatore USB-C per Surface Pro e Surface Laptop : La porta USB-C è ormai diventata fondamentale nei PC soprattutto se questi sono di fascia alta e uno dei pochissimi punti deboli del Surface Laptop e del Nuovo Surface Pro riguardano proprio la mancata implementazione di tale connettività che per alcuni potrebbe essere irrilevante o quanto meno non importante ma per altri invece potrebbe determinare un grande problema. Per fortuna, così come trapelato da alcune indiscrezioni di The Verge, ...

iPhone 2019 : caleranno i prezzi. Scelta dettata dal prossimo Surface Andromeda? : Nel corso del prossimo autunno, dovrebbero “spuntare” i nuovi iPhone 2019, che andranno a sostituire l’attuale iPhone X. E si vocifera di tre diversi modelli, che si distingueranno principalmente in funzione della diversa diagonale del display: dai 5,8 pollici del più piccolo, ai 6,5 pollici del più voluminoso, passando per una versione intermedia con display da 6,1 pollici. I rumor riguardano anche i prezzi: il dispositivo più piccolo dovrebbe ...

I prossimi Surface avranno una porta USB-C sottilissima? : Sul sito web ufficiale di US Patent and Trademark Office è stato, pochi giorni fa, reso pubblico un nuovo particolare brevetto depositato da Microsoft nel 2016. Il brevetto, intitolato ” ULTRA-THIN USB-C CONNECTOR “, descrive e spiega il funzionamento di un’ipotetica prossima generazione di connettore USB-C nettamente più sottile dell’attuale che, ricordiamo, è già particolarmente ristretta con dimensioni piuttosto ...

Surface Studio 2 - Surface Pro 6 e Surface Libra verranno tutti commercializzati in Italia [Rumor] : Le ultimissime settimane sono state davvero molto importanti per quanto riguarda le indiscrezioni relative alla famiglia Surface che continua ad espandersi anno dopo anno. Nei precedenti articoli vi abbiamo parlato di come, secondo rumor altamente affidabili provenienti da Windows Central e Brad Sams, un leaker abbastanza noto nel panorama Microsoft, per conto della testata Thurrot.com, Microsoft stia già attualmente lavorando al futuro Surface ...

Surface Lingo - Lex e Gibson ecco gli accessori e i dispositivi Surface in programma : Dopo aver visto in una precedente indiscrezione Surface Andromeda, Surface Carmel e Surface Libra, spuntano adesso ulteriori nome in codice inerenti alla famiglia Surface di Microsoft. Il solito leaker WalkingCat continua a stupirci con le sue scoperte e le sue indiscrezioni provenienti sempre da fonti più che attendibili mostrando, tramite un tweet, di aver appena trovato alcune tracce in riferimento ad un dispositivo marchiato Surface ...

Il Surface Pro 6 sarà “pesantemente riprogettato” ed è in arrivo una versione aggiornata del Surface Pro 2017 : Mary Jo Foley, in un articolo pubblicato sulla testata ZDNet, ha fornito maggiori informazioni sul futuro della gamma Surface Pro di Microsoft. La giornalista, ormai con un’esperienza notevole nel mondo Microsoft e le relative indiscrezioni, ha riconfermato ciò che aveva praticamente dichiarato Thurrot.com ovvero che il Surface Pro 6 arriverà nella seconda metà del 2019 ed è al momento conosciuto internamente con il nome in codice di ...