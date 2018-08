Superquark Natura | spin-off sui predatori nella seconda serata di Rai 1

blogo

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Dopo la novità diMusica, ladel mercoledì resta ad appannaggio del programma di Piero Angela con, ciclo di quattro puntate dedicate alla 'caccia' al via questa sera, mercoledì 8 agosto, alle 23.45 su Rai 1.A firmare i 4 speciali ci pensa la BBC, già protagonista del prime time con laserie di Blu Planet: un marchio di qualità per l'offerta di Rai 1 che può contare su un dispiegamento di mezzi e tempi capaci di garantire un racconto appassionante e visivamente affascinante.Più che disi parla di 'predazione':prima puntata, intitolata "La sfida più ardua", si approfondiscono le tecniche impiegate daiper catturare la loro preda, dal leopardo che sfrutta la propria capacità di passare inosservato per inseguire un impala alla pazienza dei coccodrilli del Nilo in Tanzania, passando per le orche dell'ovest ...