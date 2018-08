SUPERQUARK Anticipazioni 8 agosto | le nuove tecniche anti-tumore

SUPERQUARK 8 agosto 2018 : Piero Angela sulle nuove tecniche anti-tumore - anticipazioni Rai 1 : Infine con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica "la scienza in cucina" , si parlerà di Fast food e di obesità infantile. Superquark 2018: nuove cure contro i tumori Come funziona la ...

SUPERQUARK – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark. Sesta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Sesta puntata | 8 agosto […] L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni, ...

Anticipazioni SUPERQUARK 8 agosto 2018 : ecco di cosa parlerà Piero Angela : cosa accadrà, secondo le Anticipazioni di SuperQuark, nella nuova puntata della trasmissione condotta da Piero Angela ed in onda su Rai 1, in prima serata, il prossimo 8 agosto 2018? ecco tutti i temi che verranno trattati e che sicuramente incuriosiranno particolarmente i telespettatori dell’ammiraglia Rai. Anticipazioni SuperQuark, 8 agosto 2018: di cosa si parla Come di consueto, secondo le Anticipazioni, SuperQuark prenderà il via con ...

SUPERQUARK 2018 1 agosto : anticipazioni quinta puntata : SuperQuark 2018 1 agosto. Torna stasera in tv mercoledì 1 agosto in prima serata su Rai 1 il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 1 agosto anticipazioni: I mari verdi La puntata si aprirà con un documentario della serie Blu ...

SUPERQUARK/ Anticipazioni 1° agosto : i mari verdi - l’osteoporosi e il mondo dei palombari : SUPERQUARK torna in onda oggi, mercoledì 1° agosto, in prima serata su Raiuno: tra gli argomenti i mari verdi, l'osteoporosi e il mondo dei palombari e le nuove tecnologie.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:47:00 GMT)

SUPERQUARK – Quinta puntata del 1° agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Quinta puntata | 1 agosto […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 1° agosto 2018 – ...

SUPERQUARK con Piero Angela : 1 agosto 2018 - anticipazioni quinta puntata : Superquark 2018: Alberto Angela tra i palombari Alberto Angela condurrà i telespettatori nel mondo dei palombari, per vedere da vicino come le nuove tecnologie abbiano cambiato negli anni una ...

Anticipazioni SUPERQUARK - 1 agosto 2018 : i temi della puntata : Cosa accadrà nella prossima puntata di SuperQuark? Quali saranno i temi trattati da Piero Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati del piccolo schermo? Ecco tutte le Anticipazioni in merito alla puntata in onda mercoledì 1 agosto 2018. A seguire, in seconda serata, andrà in onda il quinto ed ultimo appuntamento con SuperQuark Musica. Anticipazioni SuperQuark mercoledì 1 agosto 2018 Secondo le Anticipazioni riguardanti la prossima ...

SUPERQUARK / Anticipazioni 25 luglio : si parla di bitcoin con gli esperti della Banca d'Italia : SuperQuark torna in onda oggi, mercoledì 25 luglio, in prima serata su Raiuno: con Piero Angela si va alla scoperta del Musei Archeologico di Napoli e si parla di vaccini(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:40:00 GMT)

SUPERQUARK 2018 25 luglio : anticipazioni quarta puntata : SuperQuark 2018 25 luglio. Torna stasera in tv mercoledì 25 luglio in prima serata su Rai 1 il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 25 luglio anticipazioni: oceani e coste La puntata si aprirà con un documentario della serie ...

«SUPERQUARK» - anticipazioni sulla puntata del 25 luglio 2018 - : Scopriremo poi in un mondo senza vaccini quante persone hanno perso la vita per malattie altrimenti prevenibili in passato, quante sono state salvate e quanto è stato risparmiato in spese sanitarie ...

SUPERQUARK puntata 25 luglio 2018 : con Piero Angela anticipazioni Rai 1 : Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica " la scienza in cucina " per scoprire se è vero che i carboidrati fanno ingrassare e quali sono le diete migliori da seguire. Superquark 2018: si ...

SUPERQUARK/ Anticipazioni 25 luglio : dai vaccini al Museo Archeologico di Napoli : SuperQuark torna in onda oggi, mercoledì 25 luglio, in prima serata su Raiuno: con Piero Angela si va alla scoperta del Musei Archeologico di Napoli e si parla di vaccini(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 07:48:00 GMT)

SUPERQUARK – Quarta puntata del 25 luglio 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Esate= SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Quarta puntata | 25 luglio […] L'articolo SuperQuark – Quarta puntata del 25 luglio 2018 – ...