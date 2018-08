Superquark 8 agosto 2018 | Piero Angela sulle nuove tecniche anti-tumore | anticipazioni

Superquark – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark. Sesta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Sesta puntata | 8 agosto […] L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni, ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 agosto 2018. Boom di Temptation Island che arriva al 25.5%. Superquark 14.1% : Rafaela e Andrea a Temptation Island Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.14 alle 21.21 – l’ultima puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 4.016.000 spettatori pari al 25.5% di share (qui gli Ascolti della puntata finale dello scorso anno). La presentazione di 7 minuti del programma ha ottenuto 2.794.000 spettatori e il 14.9%. Su Rai2 MacGyver ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 agosto 2018. Temptation Island chiude in bellezza (25.5%). Superquark 14.1% : Rafaela e Andrea a Temptation Island Su Rai1 Superquark ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 5 ha raccolto davanti al video 4.016.000 spettatori pari al 25.5% di share (qui gli Ascolti della puntata finale dello scorso anno). Su Rai2 MacGyver ha interessato 710.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 la serie in prima visione Chicago Fire ha intrattenuto ...

Ascolti tv ieri - Superquark vs Temptation Island 2018 | Dati Auditel 1 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 1 agosto 2018? Rai 1 e Canale 5 si sono date battaglia fino all’ultimo sangue. Sull’ammiraglia Rai è andata in onda una nuova puntata di SuperQuark, mentre su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island 2018. Entrambe le trasmissioni hanno sempre portato a casa ottimi Ascolti. SuperQuark ha sempre vinto, secondo i Dati Auditel, nella prima serata del mercoledì mentre Temptation in quella ...

Anticipazioni Superquark 8 agosto 2018 : ecco di cosa parlerà Piero Angela : cosa accadrà, secondo le Anticipazioni di SuperQuark, nella nuova puntata della trasmissione condotta da Piero Angela ed in onda su Rai 1, in prima serata, il prossimo 8 agosto 2018? ecco tutti i temi che verranno trattati e che sicuramente incuriosiranno particolarmente i telespettatori dell’ammiraglia Rai. Anticipazioni SuperQuark, 8 agosto 2018: di cosa si parla Come di consueto, secondo le Anticipazioni, SuperQuark prenderà il via con ...

Superquark 2018 1 agosto : anticipazioni quinta puntata : SuperQuark 2018 1 agosto. Torna stasera in tv mercoledì 1 agosto in prima serata su Rai 1 il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 1 agosto anticipazioni: I mari verdi La puntata si aprirà con un documentario della serie Blu ...

Superquark/ Anticipazioni 1° agosto : i mari verdi - l’osteoporosi e il mondo dei palombari : SUPERQUARK torna in onda oggi, mercoledì 1° agosto, in prima serata su Raiuno: tra gli argomenti i mari verdi, l'osteoporosi e il mondo dei palombari e le nuove tecnologie.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:47:00 GMT)

Superquark – Quinta puntata del 1° agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark. Quinta puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark |Quinta puntata | 1 agosto […] L'articolo SuperQuark – Quinta puntata del 1° agosto 2018 – ...

Superquark con Piero Angela : 1 agosto 2018 - anticipazioni quinta puntata : Superquark 2018: Alberto Angela tra i palombari Alberto Angela condurrà i telespettatori nel mondo dei palombari, per vedere da vicino come le nuove tecnologie abbiano cambiato negli anni una ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 1 agosto 2018. Su Rai1 Superquark : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark Ancora un episodio della seconda serie di Blu Planet della BBC apre SuperQuark. Con “I mari verdi”, il programma di Piero Angela scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline, abitate da milioni di polpi che crescono, muoiono, depositano la loro base calcarea creando strutture a volte grandi come case. In Europa, decine di milioni di persone sono a rischio osteoporosi. Una ...