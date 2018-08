Summer lipstick | Kajal Lip Duo di Lancome

dilei

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Uno dei grandi trend per le labbra dell’estate 2018 è quello di giocare con il finish e le texture dei rossetti.ci viene in aiuto con un prodotto due in uno perfetto per chi vuole stare al passo con le tendenze e chi, invece, ha poco tempo da dedicare al make up ma vuole ottenere labbra piene e definite.Lip Duo è un rossetto disponibile in 6 colorazioni e ha la particolarità di essere da un lato un rossetto opaco e matt, dalla forma conica e leggermente appuntita, che ricorda appunto quella del, e dall’altro un gloss diverso per ogni colore di rossetto, e dal finish laccato, brillantinato oppure oleografico. Composto e comodo da portare in borsetta, i colori offerti dasono perfetti per la stagione estiva, freschi, pigmentati e a lunga durata. IlLip duo è un prodotto multifunzione. Ovviamente è possibile usare le due parti autonomamente, ...