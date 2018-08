Street Fighter V | Arcade Edition - Sagat e G scendono in campo

Sagat e il nuovo arrivato G si uniscono al roster di Street Fighter V : Arcade Edition : Prima che le finali di Street Fighter V iniziassero all'EVO 2018 Yoshinori Ono, il produttore esecutivo del gioco, è salito sul palco per rivelare del nuovo gameplay per due personaggi DLC precedentemente annunciati.Come segnala Dualshockers, l primo personaggio che abbiamo avuto l'opportunità di vedere si chiama G, un nuovo arrivato nella serie Street Fighter. È il "President of the World", autoproclamato, ed è in grado di usare il potere che ...

Arcade : Ex Fighting Layer - da Street Fighter con furore. La prova di GQ : Lo spin off Street Fighter EX ha al suo attivo 3 capitoli e mescola personaggi classici della saga Capcom e alcuni originali creati appositamente da Arika. Per la realizzazione di questo Ex Fighting Layer, che non è sotto il patrocinio di mamma Capcom, i ragazzi di Arika hanno deciso di riesumare i loro personaggi e rimetterli in gioco. Grafica e audio La resa è interessante, bei colori, personaggi forse un po’ plastici ma l’impatto nel suo ...

Red Bull Kumite – Italian Qualifier 2018 : il siciliano Leandro ‘Giiicko’ Vilardo vince il torneo di Street Fighter V e vola a Parigi : Il Red Bull Kumite, l’annuale torneo di Street Fighter V organizzato dal celebre marchio di bevande energetiche, si svolgerà questo l’11 novembre a Parigi e vedrà sfidarsi sul gioco Capcom 16 player da tutto il mondo per potersi fregiare del titolo di campione. Dei 16 posti a disposizione 14 saranno riservati ai giocatori invitati dagli organizzatori (i nomi saranno resi noti a settembre), mentre i restanti 2 saranno ...

Street Fighter V : Q - Oro - Sodom - Necro - Makoto - C. Viper e due nuovi personaggi in arrivo con la Stagione 4? : Dalle pagine di Shoryuken sono emerse indiscrezioni che riguardano la quarta Stagione di Street Fighter V che, stando ai rumor, dovrebbe prendere il via a fine agosto o all'inizio di settembre.Il sito ha riportato quelli che dovrebbero essere i nuovi combattenti in arrivo nel roster con la Stagione 4. In tutto sarebbero 8, ma uno di questi sarebbe del tutto sconosciuto.I personaggi, secondo la fonte, saranno Q, Oro, Sodom, Necro, Makoto e C. ...

Svelati 8 nuovi personaggi di Street Fighter V Stagione 4? Rimane un solo mistero : Street Fighter V è al centro di nuovi rumor sui personaggi in arrivo con la Stagione 4. A svelarlo è stato il redditor DasVergeben. L’utente infatti è sempre molto aggiornato su ciò che accade in casa Capcom e ha così svelato le prime novità legate ad alcuni dei personaggi in arrivo su Street Fighter V durante la Stagione 4. Stando a quanto riportato da DasVergeben i nuovi personaggi saranno Viper, Necro, Q, Oro, Sodom e Makoto, di cui due ...

Il torneo Red Bull Kumite di Street Fighter V Arcade Edition sbarca a luglio a Milano : Il 7 luglio 2018 nella sede del MOBA di Milano si terrà la tappa italiana del Red Bull Kumite Qualifier Italy, un torneo eSport che incoronerà il re italiano di Street Fighter V Arcade Edition.Saranno 8 giocatori "Vip" invitati da Red Bull più altri 24 liberamente iscritti sul sito ufficiale della manifestazione si giocheranno il titolo in un intenso torneo a doppia eliminazione da 32 giocatori presso il MOBA. Al campione, Red Bull metterà ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection riceve un nuovo aggiornamento : Capcom ha rilasciato una nuova patch per Street Fighter 30th Anniversary Collection su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'aggiornamento è previsto anche su Switch, ma in un secondo momento.Ecco i dettagli degli update riportati da Gematsu. Versione PlayStation 4 Read more…

Street Fighter 5 : arriva Cody con un trailer di presentazione : Street Fighter V si appresta ad accogliere un nuovo lottatore, il quale arriverà tra l'altro prima del previsto in gioco, riporta VG247.Il roster di Street Fighter V: Arcade Edition sta dunque per ampliarsi un'altra volta, apprestandosi a ricevere Cody direttamente da Final Fight.Inizialmente Cody era previsto per il 26 giugno ma a quanto pare l'ormai sindaco di Metro City arriverà con ben 24 ore d'anticipo, ovvero il 25 giungo per ...

Dopo 2 anni e mezzo Street Fighter 5 riceve le Loot Box : Dopo la bellezza di 2 anni e mezzo la data di pubblicazione, Street Fighter 5 riceverà un aggiornamento che introdurrà le tanto discusse Loot Box il 25 giugno.Come riporta Eurogamer.net le Loot Box riguarderanno la modalità survival che ricordiamo al momento prevede di combattere contro avversari controllati dalla CPU a difficoltà crescente, i punti guadagnati possono essere spesi per comprare potenziamenti per ottenere vantaggi nei successi ...

Video : KAMASI WASHINGTON "Street Fighter Mas" : Rojas ha affermato: "Amo il mondo di KAMASI e Street Fighter Mas mi ha dato l'opportunità di esplorare le qualità surreali di questo mondo. Quando KAMASI mi raccontò il contesto del brano, come ...

I costumi della serie Devil May Cry in Street Fighter V : prime immagini - prezzo e uscita : Street Fighter V sta per ricevere dei costumi dedicati alla serie Devil May Cry, una modalità Survival aggiornata e molto altro. Capcom ha reso noto che per rendere omaggio all'annuncio di Devil May Cry 5 ci saranno dei costumi dedicati al suo action per Street Fighter V. Tra le novità in arrivo è previsto l’outfit di Dante per Ken e un costume di Nero per Ed. Entrambi potranno essere acquistati a partire dal prossimo 25 giugno al prezzo di 3,99 ...

Street Fighter V : in arrivo i costumi di Devil May Cry e un aggiornamento per la Survival Mode : Capcom ha annunciato altre chicche in arrivo nel prossimo futuro per Street Fighter V!Prima di tutto, come riporta Dualshockers, i costumi di Devil May Cry, che arriveranno per celebrare l'annuncio di Devil May Cry 5. Nello specifico si tratta del costume di Dante per Ken e del costume di Neo per Ed. I costumi in questione arriveranno come DLC il 25 giugno per $ 3,99 ciascuno. il costume di Gloria, invece, può essere ottenuto tramite la modalità ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection - recensione : Nella storia del videogame vi sono marchi diventati leggenda, saghe entrate irrimediabilmente nel cuore di tutti gli appassionati con giochi che ci hanno fatto urlare di gioia, litigare e sognare. Se pensiamo ai titoli che sono saliti sul tetto del mondo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, spesso ci troviamo nella buffa situazione di associarne mentalmente un adattamento cinematografico scadente. Uno strano corto ...

Street Fighter 30th Anniversary Collection - trenta anni di storia (e mazzate) : Un giorno metti una moneta da 200 lire per giocare, selezioni Ryu, poi ti giri e ti accorgi che sono passati 30 anni. Oggi possiamo riprendere in mano i primi 3 capitoli della serie sulla nostre console grazie a Street Fighter 30th anniversary Collection. Prima di vedere cosa possiamo trovare in questa Collection, facciamo un passo indietro per capire cosa è successo dagli albori. 6 è meglio di 2 La saga è iniziata nel 1987 con un rivoluzionario ...