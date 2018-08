Strage di braccianti agricoli | il vicesindaco De Vito alla manifestazione di Foggia

Strage dei braccianti a Foggia - berretti rossi in marcia : 'Schiavi mai' : 'Basta morti sul lavoro', 'Schiavi mai'. Sono alcuni degli slogan che accompagnano l'avanzare della 'marcia dei berretti rossi', partita questa mattina da San Severo e diretta a Foggia contro lo ...

Strage braccianti - la protesta dei berretti rossi : E' partito dal ghetto di San Severo , in provincia di Foggia, il corteo di protesta dei berretti rossi organizzato dopo la morte di sedici lavoratori migranti avvenuta in due diversi e tragici ...

Strage di Foggia - braccianti in piazza contro lo sfruttamento : Strage di Foggia, braccianti in piazza contro lo sfruttamento Nei giorni scorsi 16 lavoratori straniera sono morti in due incidenti stradali, sui quali si indaga anche per caporalato. Due le manifestazioni: Usb parte dal ghetto di Rigano con la marcia dei “berretti rossi”, alle 18.30 il corteo di Cgil, Cisl Uil e ...

Strage di Foggia - braccianti in piazza contro lo sfruttamento - : Nei giorni scorsi 16 lavoratori straniera sono morti in due incidenti stradali, sui quali si indaga anche per caporalato. Due le manifestazioni: Usb parte dal ghetto di Rigano con la marcia dei "...

Strage dei braccianti - due cortei a Foggia : "Stop caporalato". Indagini su 6 aziende : La prima manifestazione dal ghetto di Rignano alla Prefettura. La seconda, nel pomeriggio, si snoda tra le strade della città. L'inchista sulle 16 vittime muove i primi passi

Strage di braccianti - Conte : «Vittime dello sfruttamento - garantire dignità a tutti i lavoratori» : «Sicuramente dobbiamo rafforzare i controlli. Già sono fatti, e il prefetto mi ha elencato i dati. Ma è chiaro che l'estensione dell'attività imprenditoriale...

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : 'Svuoteremo i ghetti' : DAL MONDO I funzionari turchi andranno negli Stati Uniti per raggiungere un accordo sul rilascio del pastore americano Andrew Brunson, accusato di terrorismo ad Ankara e condannato agli arresti ...

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : “Svuoteremo i ghetti” : DALL'ITALIA “Svuoteremo i ghetti”, ha detto a Foggia Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, ieri in visita in Puglia assieme al premier Giuseppe Conte, dopo gli incidenti dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita sedici braccianti, tutti stranieri, ha assicurato che l’impegno del governo con

Strage braccianti in Puglia - Salvini : 'Svuoteremo i ghetti' : Ho già mandato sms ai ministro dell'Economia e delle Politiche agricole per sapere come e dove possiamo trovare i fondi'. 'Se ci troviamo qui a parlare di caporalato ha spiegato vuol dire che la ...

Strage di braccianti - Salvini : la priorità è la lotta allo schiavismo - : "La lotta alla mafia, allo schiavismo e allo sfruttamento del lavoro nero e dell'immigrazione clandestina è una priorità mia e di questo governo" dice il ministro dell'Interno a Foggia dove in 3 ...

Strage braccianti - Salvini a Foggia : Un'immigrazione fuori controllo aiuta la mafia : se non sbarcassero migliaia di disperati da sfruttare da parte dei delinquenti, sarebbe più complicato per loro fare affari. Aver ridotto gli sbarchi ...

"Svuoteremo i ghetti". Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : "Svuoteremo progressivamente i ghetti, non è possibile che in una società avanzata esistano dei ghetti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia sottolineando che si sta già lavorando e sono a disposizione "alcuni milioni di euro per superare la fase emergenziale". "Dobbiamo inoltre aggredire - ha aggiunto - i patrimoni dei mafiosi che campano ...

Strage di braccianti nel foggiano Vertice tra Conte e Salvini : «Così la mafia fa i soldi» : di Mario Ajello Il premier Conte, il ministro Salvini. Entrambi a Foggia. Oggi. L'emergenza del caporalato, lo schiavismo che sta alla base del tremendo incidente di ieri, in cui sono morti 12 ...

