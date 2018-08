Strage dei braccianti a Foggia | berretti rossi in marcia | ' Schiavi mai'

Strage braccianti - la protesta dei berretti rossi : E' partito dal ghetto di San Severo , in provincia di Foggia, il corteo di protesta dei berretti rossi organizzato dopo la morte di sedici lavoratori migranti avvenuta in due diversi e tragici ...

Strage dei braccianti - due cortei a Foggia : "Stop caporalato". Indagini su 6 aziende : La prima manifestazione dal ghetto di Rignano alla Prefettura. La seconda, nel pomeriggio, si snoda tra le strade della città. L'inchista sulle 16 vittime muove i primi passi

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : 'Svuoteremo i ghetti' : DAL MONDO I funzionari turchi andranno negli Stati Uniti per raggiungere un accordo sul rilascio del pastore americano Andrew Brunson, accusato di terrorismo ad Ankara e condannato agli arresti ...

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : “Svuoteremo i ghetti” : DALL'ITALIA “Svuoteremo i ghetti”, ha detto a Foggia Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno, ieri in visita in Puglia assieme al premier Giuseppe Conte, dopo gli incidenti dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita sedici braccianti, tutti stranieri, ha assicurato che l’impegno del governo con

"Svuoteremo i ghetti". Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : "Svuoteremo progressivamente i ghetti, non è possibile che in una società avanzata esistano dei ghetti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia sottolineando che si sta già lavorando e sono a disposizione "alcuni milioni di euro per superare la fase emergenziale". "Dobbiamo inoltre aggredire - ha aggiunto - i patrimoni dei mafiosi che campano ...

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti c'è lo sfruttamento" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Strage dei braccianti - il premier Conte a Foggia : "Dietro queste morti non c'è dignità" : Dopo la morte dei dodici braccianti anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel capoluogo dauno per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. La procura apre due inchieste

Strage di braccianti a Foggia. Il sindacalista Soumahoro : “L’8 agosto la marcia dei berretti rossi - nessuno andrà a lavorare” : Intervista a Aboubakar Soumahoro, del coordinamento lavoratori agricoli Usb. “Mercoledì 8 agosto, si terrà una marcia dei berretti rossi, come i cappellini che i quattro braccianti agricoli morti nell’incidente stradale avvenuto sabato scorso e i quattro feriti indossavano nei campi per proteggersi dal sole”, ha detto. Il sindacalista ha commentato il nuovo incidente stradale avvenuto sulla statale 16 a Lesina, nel foggiano nel ...

La Strage dei braccianti : Viaggiavano stipati in un furgoncino. Erano tutti stranieri e tornavano da una lunga giornata di lavoro passata nei campi, sotto al sole. L'ennesima strage di braccianti si è consumata ieri a Ripalta ...

Lavoro - la Strage dei braccianti stipati nei furgoni : “È l’inferno del caporalato - è alla luce del sole ma nessuno lo combatte” : “In quei cassoni il caporale monta delle panchine improvvisate, spesso di legno, e i lavoratori li stipa come bestie per portarne il più possibile al campo”. Quando il telefono squilla all’altro capo delle linea, il furgoncino bianco è ancora capovolto, sulla strada statale 16, all’altezza di Ripalta, nel Gargano. I corpi sono a terra e ci rimarranno fino a sera. Marco Omizzolo, sociologo, responsabile scientifico della ...

La Strage dei 12 braccianti sul furgone dei caporali : In questo angolo del Foggiano soffocato dal caldo, su questo lembo di asfalto rovente, tra le lamiere contorte, gru dei vigili del fuoco, urla delle sirene di ambulanze, polizia e carabinieri non si percepisce l’enormità di quanto è accaduto. Non bastano quei lenzuoli bianchi che coprono i corpi senza vita dei braccianti, la scarpa di una vittima v...

Strage di Bologna - la richiesta dei familiari delle vittime : “Desecretare e digitalizzare gli atti” : 2 agosto 1980. Sono passati 38 anni da quell’afoso sabato. Alle 10.25 un’esplosione alla stazione centrale di Bologna provoca 85 morti e 200 feriti: la Strage più sanguinaria nella storia italiana. E una ferita che ancora non si rimargina perché ancora manca buona parte della verità. La città di Bologna, i familiari delle vittime non dimenticano e nella commemorazione ufficiale si appellano alla politica. Per l’ennesima volta ...

La misteriosa Strage dei pinguini : morto il 90% degli esemplari della più grande colonia esistente : Era la più grande colonia di pinguini reali al mondo, con due milioni di esemplari che affollavano una piccola isola dell'oceano Indiano meridionale. Ma nell'arco di tre decenni è successo qualcosa ch

Cinque anni fa la Strage dell'Acqualonga - il video dei vigili del fuoco per non dimenticare : Sono trascorsi esattamente Cinque anni dalla tragedia del Viadotto Acqualonga. Il disastro avvenuto lungo la A16 Napoli-Canosa, costato la vita a 40 dei 50 passeggeri in viaggio a bordo di un bus ...