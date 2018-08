Stop alla spesa | effetto crescita e deficit |  come sarà finanziata la manovra

Fico si smarca da Salvini : "Vie legali di accesso per i migranti e Stop alla Tav" : Immigrazione, Tav, Rai e i rapporti con gli alleati leghisti, con i quali "restiamo ben distinti e alternativi". Questi i temi affrontati da Roberto Fico in un'intervista a Repubblica, nella quale il presidente della Camera rimarca le distanze tra M5s e Lega, escludendo una corsa congiunta alle prossime elezioni europee e ricordando come il governo gialloverde non si basi su un'alleanza, ma su un contratto.Per quanto riguarda il capitolo ...

Unicredit dice no a Facebook : «Comportamenti non etici - Stop alla pubblicità» : U na scelta forte quella di Unicredit. La banca non usa più Facebook. Perlomeno fino a quando il social network non avrà un «comportamento etico». A rivelarlo il numero uno Jean Pierre Mustier . La ...

Rino Gaetano - un mito in autoStop e la sua tragica fine (alla Fred Buscaglione) : La leggenda breve del cantautore calabrese scoperto da Lucio Dalla, che lo caricò sulla sua Porsche. Fino alla sua morte nel 1981 in un incidente stradale come il suo idolo Fred Buscaglione

PIT Stop : Tutte le auto di Maradona - dalla Ferrari al Monster Truck FOTOGALLERY : In conclusione non si può non citare il fuoristrada Monster Truck con il quale El Pibe de Oro si è presentato allo stadio in Bielorussia: un mezzo che di norma serve per gli spettacoli motoristici. ...

Meteo - via alla settimana di caldo "no Stop" : si suderà anche di notte : Ci aspetta una settimana in cui l'anticiclone africano reciterà un ruolo da protagonista. Il termometro arriverà a toccare...

Vaccini - Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro lo Stop all'obbligo : Alcune Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta contro il rinvio di un anno dell' obbligo vaccinale per materne e nidi. Ad annunciarlo è Antonio Saitta, assessore alla Sanità della Regione ...

Artisti si spogliano nel duomo di Pienza. Il parroco : "Stop alla fiction" : È stato trasformato in un camerino, usato dalle ballerine di uno spettacolo per cambiarsi gli abiti. Così il parroco del duomo di Pienza ha deciso di chiudere la cattedrale e impedire anche le riprese della fiction televisiva 'I Medici 3'.Come racconta La Nazione, pochi giorni fa, una compagnia teatrale arrivata nella cittadina in terra senese ha messo in scena lo spettacolo 'Gesù Superstar' utilizzando la chiesa come camerino. Gli Artisti si ...

Lazio - Equitalia : "Stop alle cartelle da Natale alla Befana" : Stop alle cartelle, congelati quasi tutti gli atti della riscossione. È il provvedimento assunto dall'amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, che consentirà a migliaia di ...

L.Mancino - Conte-Di Maio Stoppano la Lega "Lotta alla discriminazione è sacrosanta" : E' scontro nel governo sulla Legge Mancino. Il ministro leghista per la Famiglia, Lorenzo Fontana, ne chiede l'abolizione, appoggiato da Matteo Salvini. Ma arriva lo stop del leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Non si tocca. Non è nel contratto di governo" Segui su affaritaliani.it

Qualità dell'aria - allarme ozono in Lombardia/ Inquinamento - ultime notizie : Pria - Stop ai diesel Euro 3 : Qualità dell'aria, allarme ozono e smog in Lombardia: ultime notizie Inquinamento, aggiornato il Pria in Regione. stop diesel Euro 3, le novità.

Toninelli : “Lo Stop alla sponsorizzazione Trenitalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” : "Questo si può chiamare un bel modo di iniziare", ha scritto su Twitter il ministro dopo lo stop alla sponsorizzazione. L'articolo Toninelli: “Lo stop alla sponsorizzazione TrenItalia-Coppa Italia un bel modo di iniziare” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GRATTA E VINCI - ARRIVA LA SCRITTA "NUOCE ALLA SALUTE"/ Dl Dignità - Stop pubblicità sul gioco d'azzardo : GRATTA e VINCI, ARRIVA la SCRITTA "nuoce ALLA salute": Dl Dignità, emendamenti contro il gioco d'azzardo. Rafforzato il divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazione.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:49:00 GMT)