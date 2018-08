Stephen Belafonte vince la battaglia del divorzio con Mel B | un salasso per l' ex Spice

blogo

(Di mercoledì 8 agosto 2018) E' finita con una netta vittoria di Stephen Belafonte la lunga battaglia del divorzio con Mel B, ex Spice Girls che l'aveva pubblicamente accusato di violenze. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, tutte le accuse di abuso riportate dalla cantante nei confronti dell'ex marito sono cadute, perché evidentemente prive di prove concrete. Belafonte, inoltre, dovrà avere da Mel B 5.000 dollari al mese per il mantenimento dei figli e 15.000 dollari al mese come sostegno sponsale. La popstar dovrà inoltre sborsare 350.000 dollari per il suo avvocato. Un'autentica mazzata per l'ex, già a corto di soldi dopo aver dilapidato una fortuna nel corso degli ultimi 20 anni.