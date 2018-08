Star del film Taxi | come sono finito nella rissa a Mosca

Red Dead Redemption 2 - l'attesa è finita : domani RockStar mostrerà il gameplay del gioco : Con una mossa a sorpresa in pieno stile Rockstar, il publisher ha annunciato solo qualche minuto fa che domani mostrerà al mondo, per la prima volta, il gameplay di Red Dead Redemeption 2.Come apprendiamo dai canali social di Rockstar, l'"Official gameplay Video" verrà pubblicato nel pomeriggio di domani 9 agosto alle 17:00 in punto. Il gameplay del gioco era stato mostrato in esclusiva a un manipolo di testate internazionali lasciando ...

Dal 2019 nuove regole delle Banche per contraStare lavoro nero e riciclaggio : A partire dal 1 gennaio 2019, ci saranno delle nuove regole da rispettare che sono conformi alle normative antiriciclaggio nell'ambito dei contanti, degli assegni ed anche i libretti nominativi. Queste nuove regole, rispetto alle precedenti, sono molto più severe e chi non le mette in regola potrebbe andare incontro a delle multe salate. Le novita' presto in arrivo L’Associazione bancaria italiana Abi, ha reso note tutte le novita' che ...

Star allo Specchio : Poppy Delevingne e le regole (sexy) del profumo : Divertente, solare, giocosa e dalla femminilità scoppiettante la trentaduenne Poppy Delevingne, sorella della top model Cara, è passata per Milano per presentare la sua Bath Collection per Jo Malone London, e noi l’abbiamo catturata per qualche minuto per farle indossare i panni della «master di profumi» per la video rubrica di beauty Star allo Specchio. L’incontro è stato frizzante e carico di consigli su come amplificare il proprio ...

Gossip e Star - le storie del weekend : Un giro del mondo tra le storie più appassionanti del weekend. Lo scontro frontale di Angelina Jolie Sembra proprio che l’avvocato-star Laura Wasser, sua alleata nella gestione del difficile divorzio da Pitt, l’abbia lasciata: «Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli». Ecco qui la storia Lola Ponce, questa è la felicità Nello scatto postato su Instagram, la cantante e attrice argentina la tiene tra le mani: «Ho ...

Trump insulta LeBron James - Melania va contro il marito e si schiera con la Star dell’Nba : Solo poche ore dopo il botta e risposta tra il presidente Usa Donald Trump e la star dell’Nba LeBron James che ha scatenato il web, anche la First Lady Melania è intervenuta sulla questione. E ha dato ragione al cestista, schierandosi contro il marito: “Sta facendo cose molto buone nella sua comunità e a sostegno delle future generazioni” ha fatto sapere tramite la portavoce ufficiale della Casa Bianca, Stephanie Grisham. La ...

Vaccini - la Toscana pronta ad “annullare” la decisione del governo : “Legge per l’obbligo per contraStare calo copertura” : Il Parlamento ha appena rinviato di un anno l’obbligo vaccinale per i bambini delle scuole dell’infanzia ma la Toscana non ci sta: la giunta regionale di centrosinistra guidata dal governatore Enrico Rossi è pronta a presentare il prima possibile un progetto di legge per “annullare” gli effetti degli emendamenti con cui venerdì la maggioranza gialloverde in Parlamento ha prorogato all’anno scolastico 2019-2020 l’obbligo di vaccinazione. ...

Greta Gerwig : i 5 migliori ruoli della nuova superStar del cinema indie : Violet, vero centro propulsore del film, costituisce uno dei primi esempi di "personaggi alla Gerwig": una ragazza socievole e determinata, con un punto di vista ben preciso su se stessa e sul mondo ,...

Donald Trump dà dello “scemo” a LeBron James. Botta e risposta tra il presidente Usa e la Star dell’Nba su Twitter : Il presidente americano Donald Trump ha risposto con un insulto a LeBron James, dopo che la star dell’Nba e filantropo lo ha accusato di alimentare il razzismo e di voler “dividere” gli Stati Uniti. “LeBron James è stato appena intervistato dal più stupido uomo della televisione, il presentatore Don Lemon. Ha fatto sembrare LeBron intelligente, cosa non facile da fare”, ha twittato Trump a proposito del cestista dei Los ...

Al Momento Giusto - Canale 5/ Anche Carlo PiStarino dietro le quinte del film (oggi - 4 agosto 2018) : Al Momento Giusto, il film commedia in onda su Canale 5 oggi, sabato 4 agosto 2018. Nel cast: Giorgio Panariello che ha diretto Anche la regia, Andrea Buscemi e Giovanni Cacioppo.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:27:00 GMT)

All'Auditorium nasce 'Wall of Fame' di Roma - le Star del rock regalano firme e messaggi : Da Johnny Depp a Steve Tyler, passando per i Franz Ferdinand e Sting. Un pennarello nero, una gigantesca parete da riempire, una superstar rock disponibile a lasciare per sempre il ricordo del suo ...

GLENN JACOBS - KANE / La Star del wrestling è stata eletta sindaco di Knox County in Tennessee : La star del wrestling GLENN JACOBS, meglio noto con lo pseudonimo di KANE, è stato eletto sindaco della cittadina di Knox County in Tennessee con una maggioranza schiacciante.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:32:00 GMT)

Spazio - si apre l’era del volo umano su mezzi privati : presentati gli equipaggi di Dragon di SpaceX e Starliner di Boeing : Eric Boe, Chris Ferguson, Nicole Mann, Bob Behnken, Doug Hurley, Josh Cassada, Suni Williams, Victor Glover, Mike Hopkins: sono loro, in ordine di apparizione, i 9 astronauti presentati il 3 agosto dalla Nasa durante una cerimonia per rendere pubblici i primi equipaggi delle navette private Dragon e Starliner. L’evento, tenuto al Johnson Space Center di Houston e presieduto dall’amministratore dell’agenzia statunitense Jim Bridenstine, assegna ...

Tendenze e la top 10 delle sopracciglia più belle delle Star : Possiamo dire che le sopracciglia non sono mai state tanto di tendenza fino a un decennio. Stando a quanto dichiarato da Anastasia Soare, fondatrice del brand di make up Anastasia Beverly Hills specializzato proprio in eyebrows. Un tempo questa parte del viso era semplicemente estromessa dalla beauty routine femminile, tutta focalizzata su occhi e labbra. Oggi l’equilibrio si è completamente stravolto e le sopracciglia sono messe in ...