Spread | perché se aumenta ci rimettono le banche

Conti pubblici - Cottarelli ad Affari "Ecco perché lo Spread sale" : Torna a correre per la seconda seduta consecutiva sul mercato secondario il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che ha chiuso a quota 254 punti, con il rendimento del decennale al 2,95%, dopo aver toccato però in giornata un massimo di 270 punti. Cosa sta succedendo allo spread, rispetto alla nuova normalità (prima delle elezioni viaggiava a quota 140 punti

Borse e Spread - avvio d’agosto rovente. Ecco perché l’autunno potrebbe essere ancora più caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono e Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook. E dopo l’estate una serie di appuntamenti rischia di frenare l’andamento dei mercati: l’acuirsi della guerra commerciale, le oscillazioni delle valute, le misure delle banche centrali e la formazione della legge di bilancio in Italia, nel mirino di molti investitori ...

BORSA & Spread/ Ecco perché il "rischio Italia" è tornato ad agosto : Il rischio Italia torna a farsi sentire sui mercati. Lo SPREAD è cresciuto molto e la cosa ha avuto un impatto anche sui titoli bancari in BORSA.

BORSA & Spread/ Ecco perché il "rischio Italia" è tornato ad agosto : Il rischio Italia torna a farsi sentire sui mercati. Lo SPREAD è cresciuto molto e la cosa ha avuto un impatto anche sui titoli bancari in BORSA. Il commento di PAOLO ANNONI(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:02:00 GMT)

Perché lo Spread oggi punisce l'Italia per la sua inaffidabilità : ... il differenziale di rendimento dei nostri titoli di Stato rispetto ai Bund tedeschi arrivò a toccare la cifra record di 574 punti base, nonostante i fondamentali dell'economia italiana, nonché la ...

Rischio Italia - perché la speculazione sullo Spread resta in agguato : Le incognite sulla legge di bilancio, il Rischio di una bocciatura da parte delle agenzie di rating e quello di un contagio al settore bancario. Tutte le ragioni per cui gli investitori restano cauti sull’Italia...

Perché l'aumento dello Spread non preoccupa il settore privato : La questione dell'aumento dello spread è rilevante ma non preoccupa il settore privato se non per l'aumento dei costi di finanziamento delle imprese. E' interessante notare che le aziende maggiori si ...

Spread - perché la crisi politica ha mosso la grande finanza : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

Che cos’è lo Spread e perché è così importante : Da qualche settimana, lo spread è tornato il protagonista delle cronache politiche ed economiche del Belpaese. Ma che cos'è questo spread e per quale motivo il suo andamento risulta essere così importante da condizionare le sorti della politica italiana e la formazione del nuovo governo? Cerchiamo di spiegare la questione in maniera semplice.Continua a leggere