Spider-Man torna a mostrarsi in un lungo video gameplay accompagnato dal commento del

I nemici in Spider-Man non si adegueranno al livello dei giocatori - ecco perchè : Manca ormai meno di un mese all'approdo di Spider-Man sul mercato, con i ragazzi di Insomniac Games che sono al lavoro per limare le ultime imperfezioni prima dell'appuntamento con gli scaffali. Ovviamente tanta è la curiosità da parte dei fan dell'arrampicamuri partorito dal genio di Stan Lee e Steve Ditko, che da tempo bramano un'esperienza ludica dedicata al supereroe degna del suo successo interplanetario: è palese che i precedenti tentativi ...

Spider-Man : il gioco avrà torri alla "Assassin's Creed" : Il nuovo Spider-Man in uscita esclusiva su PlayStation 4 offrirà una meccanica di scalata delle torri ispirata a quanto visto in Assassin's Creed, ma anche in Far Cry giusto per citare un altro celebre titolo.Come riporta Gamespot infatti gironzolando per Manhattan i giocatori potranno individuare diversi punti di interesse per la mappa scalando le torri per avere una visione di insieme, individuando dunque anche missioni, obbiettivi, ...

"Spider-Man è una storia umana parte di un'esperienza sovrumana" : Spider-Man di Insomniac Games, in uscita esclusiva assoluta per PlayStatin 4, è senz'altro uno dei titoli più attesi dell'anno. Stiamo parlando del supereroe Marvel più amato al mondo, il super uomo con super problemi come è stato reso celebre da fumetti e film.In occasione di un'intervista con GameReactor lo Chief Brand Officer Ryan Schneider si è espresso in merito alla folta schiera di personaggi che affollano l'universo di Spidey e Peter ...

Spider-Man : la boss fight contro Kingpin in un nuovo video gameplay : A poco più di un mese dall'uscita fissata al 7 settembre Spider-Man è tornato a essere protagonista indiscusso delle nostre pagine con una nuova prova e anche con un'intervista in compagnia del game director, Bryan Intihar. Le novità riguardanti l'esclusiva PS4 non finiscono però di certo qui.Game Informer ha infatti condiviso un video gameplay con tanto di commento che si concentra sulla primissima boss fight del titolo, quella contro il ...

Spider-Man : il creative director del gioco commenta la possibilità di un sequel e altro ancora : In occasione di un'intervista, recentemente Insomniac Games ha rivelato qualche nuova informazione in merito a Spider-Man, l'attesissimo nuovo videogioco in esclusiva per PlayStation 4 dedicato al supereroe Marvel più famoso come riporta Dualshockers.Alla domanda inerente ad eventuali sequel in programma per il gioco, vista l'entità dell'interesse mediatico che si è mosso attorno alla notizia dell'arrivo di questo primo gioco di Spidey per PS4, ...

Marvel's Spider-Man : la prova del nuovo Uomo Ragno di Insomniac : Sotto molti aspetti, il lavoro fatto da Marvel con Insomniac Games porta la saga del nostro 'amichevole vicino di casa' un passo avanti nella storia evolutiva dell'Uomo Ragno. Il nuovo Marvel's Spider-...

"Marvel's Spider-Man" - l'anteprima del videogioco dedicato all'Uomo Ragno : Nel corso della sua lunga carriera però Peter Parker non ha salvato il mondo solo al cinema, ha anche indossato la celebre tuta disegnata da Steve Ditko in una serie di adattamenti videoludici che ...

Marvel’s Spider-Man : provato in anteprima il nuovo videogame dedicato all’Uomo Ragno : Di giochi su Spiderman ne sono stati fatti tantissimi, alcuni non erano niente male, altri era meglio dimenticarli, ma sicuramente quello che è rimasto nel cuore degli appassionati è il gioco uscito nel 2000 su Playstation. Diciotto anni dopo, in esclusiva su PlayStation 4, il tessiragnatele sembra tornare più in forma che mai, presentandosi con un nuovo look e una libertà di movimento eccezionale, che il giocatore può provare sin ...

Spider-Man : pubblicate delle nuove splendide immagini in 4K tratte dalla versione PS4 Pro : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicata all'imminente Marvel's Spider-Man di Insomniac Games.Queste nuove immagini, riportate da Dualshockers, includono alcuni splendidi screenshot in risoluzione 4K catturati su PS4 Pro e, come potete vedere voi stessi più in basso, sembrano davvero molto belli.Dalle immagini possiamo vedere scene di combattimento e anche un paio di scene più lente in cui Peter Parker e ...

Marvel's Spider-Man - prova : Nel corso degli ultimi cinquant'anni alcuni tra i più grandi pensatori hanno analizzato l'esplosione di Spider-Man all'interno della cultura pop. Tutti sono d'accordo su un punto: chi si nasconde dietro la maschera è uno di noi, vive i nostri conflitti quotidiani, i problemi di soldi e le delusioni dell'adolescenza; rappresenta tutti i ragazzi e le ragazze che si sono trovati di fronte al dubbio esistenziale, che hanno faticato a determinare il ...

Spider-Man : Peter Parker potrebbe lavorare per Tony Stark : Pochi giorni fa, i primi cinque minuti di Spider-Man per PS4 sono stati rivelati al pubblico al VK Fest di San Pietroburgo e da allora i fan hanno iniziato a scavare in profondità nel filmato. Un easter egg trovato in una scena, nella stanza di Peter Parker, potrebbe aver indicato dove il nostro protagonista potrebbe lavorare - o voler lavorare -, e cioè per Tony Stark.Come segnala Segmentnext, l'utente Reddit "xshravyx" è stato abbastanza ...

Spider-Man : la nuova figure tratta dall'esclusiva PS4 si mostra in tutta la sua bellezza : E mentre il nuovo gioco di Spider-Man entra in fase gold, nel frattempo Hot Toys e Sideshow Collectibles aprono i preordini per questa nuovissima figure di Spidey di bellezza sopraffina.Come infatti cita anche Dualshockers, la statuetta indossa la tuta che vedremo indossare a Peter Parker all'interno del gioco. E' stata inoltre realizzata in scala 1:6 per un'altezza di 30 centimetri. Dettagli e cura nella realizzazione di questa piccola opera ...

Spider-Man di Insomniac Games è ufficialmente in fase gold : Manca ormai davvero pochissimo all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, che arriverà sul mercato in esclusiva per PS4 tra poco più di un mese, il prossimo 7 settembre. Tramite un post apparso sul profilo Twitter dello studio, il team ha annunciato che il gioco è entrato in fase gold, un traguardo importante per una delle produzioni più attese dell'anno.Il post è corredato da una divertente immagine dell'Uomo Ragno, che con un'espressione ...

Spider-Man : ecco 20 minuti di gameplay inedito tratti da una nuova demo del gioco : Sul palco di un evento speciale tenuto da Sony Interactive Entertainment nell'ambito della Ani-Com & Games di Hong Kong è stata mostrata al pubblico una demo di gameplay nuova di zecca di Spider-Man, che ha permesso agli astanti di godersi circa 20 minuti di gioco dell'atteso titolo di Insomniac in uscita il prossimo 7 settembre.Fortunatamente lo spettacolo non è stato fruibile solo dai partecipanti alla fiera, dato che DualShockers riporta ...