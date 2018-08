Spiaggia sul Tevere | funzionaria del Comune verso la sospensione

Spiaggia di Roma - inchiesta sul patto tra Comune e rom : Roma Sui rapporti intercorsi tra Campidoglio e il capo dei rom C. Z., meglio conosciuto come ?Zorro?, per la sicurezza e il controllo dell?area sul Tevere, a Ponte Marconi,...

Spiaggia sul TEVERE/ Se tocca ai rom mettere ordine in un comune nel caos : Il comune di Roma ha allestito una spiaggetta sul TEVERE, cercando di emulare Parigi. Davvero tocca ai rom vigilarla? Il comune smentisce, ma la frittata è fatta.

Spiaggia sul Tevere - Tiberis è un’operazione trash che offende i romani : Dopo due anni di gestione amministrativa regolata sulle emergenze, la giunta capitolina si misura con la riqualificazione dello spazio pubblico: “Tiberis” è il primo lido sul Tevere della Capitale, diecimila metri quadrati di area attrezzata realizzato all’altezza di ponte Marconi. L’intervento dovrebbe valorizzare una parte del ?ume Tevere ma si rivela invece un disastro, un intervento trash, inteso come “emulazione ...

Spiaggia sul Tevere - parla il rom “Zorro” : “Con il Comune parliamo - ma ho solo chiesto se c’era lavoro per noi” : “Boss? Ma quale boss! Io sono un semplice referente di zona. Come un presidente del Comitato di Quartiere. Però è vero: ho parlato con i responsabili del Comune, ho chiesto che i giovani del nostro quartiere possano lavorare e dare una mano alla collettività”. All’anagrafe lui è Hajro Cizmic, ma da oltre 30 anni per tutti a Roma (anche per i suoi familiari) è “Zorro”, proprio come l’eroe mascherato della letteratura americana. Di origine ...

"Accordo con i rom per proteggere la Spiaggia sul Tevere" : arriva la smentita : Il presunto accordo con i rom per garantire la sicurezza di Tiberis alimenta la polemica a Roma. Montanari (M5s) smentisce...

Spiaggia sul Tevere : l'assessore Montanari : 'Nessuna trattativa coi rom - dirigente risponderà della fake news' : 'Il presunto 'accordo con i rom' per l'apertura della Spiaggia sul Tevere è una fake news. Non c'è stato alcun contatto per garantire la sicurezza della struttura comunale a Ponte Marconi. La persona ...

Spiaggia sul Tevere - "nessun accordo coi rom" : Nessun accordo con i rom per la sicurezza della Tiberis Beach . A smentire categoricamente quanto riportato un'intervista pubblicata oggi dal Messaggero - dove una delle responsabili del progetto ...

Roma - la Spiaggia sul Tevere? «Accordo con Zorro - il capo dei rom - per aprirla» Foto Cos’è Tiberis? Il video : Non si placano le critiche (dopo quelle sui ritardi nella realizzazione e per lo «stile clochard») a Tiberis, l’arenile sul fiume voluto da Raggi. Un accordo tra il Campidoglio e un capo clan della zona svelato da una responsabile del progetto

Arriva "Spelacchia" la Spiaggia sul Tevere che rimane deserta : Un luogo di fantozziana memoria, la spiaggia Tiberis, allestita in tutta fretta dalla giunta Raggi sulle rive del Tevere, a Ponte Marconi, sul modello di Parigi e Berlino. E non solo perché è proprio ...