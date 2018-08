Spazio | da bancaria a “cacciatrice di asteroidi” | scopre 200 stelle

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Di lavoro fa la, ma per passione è una “cacciatrice di asteroidi”. Una definizione che le calza a pennello, visto che ha investito innumerevoli notti a cercare corpi celesti e ne ha scoperti ben 200. Lei è Maura Tombelli, e della sua storia ne parla ‘Il Tirreno’, un’astronoma che si è fatta da sé, che non ha rinunciato alla sua passione per leneanche quando i suoi compagni la prendevano in giro. Oggi Maura è la presidente del Gruppo Astrofili Montelupo, che di recente ha inaugurato l’osservatorio di San Vito (dedicato al suo maestro Beppe Forti), alla presenza di Piero Angela. Montelupo che ha anche un asteroide che porta il suo nome, 7198 Montelupo, scoperto proprio dalla Tombelli e dall’astronomo (e amico) Andrea Boattini e che in questo momento “galleggia” fra Giove e Marte. Cosi’ come c’e’ ...