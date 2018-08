Spagna | frena la produzione industriale a giugno

Cristiano Ronaldo alla Juve - dalla Spagna di credono : «È fatta». Ma Marotta frena : «Suggestioni» : Cristiano Ronaldo alla Juve ntus? Le tambureggianti voci provenienti d alla Spagna che danno per possibile la trattativa , vengono liquidate con un sorriso dall'amministratore delegato bianconero ...

In corso il trasbordo dei migranti dall’Aquarius - Francia e Spagna attaccano l’Italia. L’Ue frena : È iniziato il trasbordo che porterà i migranti in viaggio sulla nave Aquarius verso la Spagna. L’annuncio arriva da Medici Senza Frontiere che coordina i lavori di soccorso nel Mediterraneo e viene confermato dal ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Circa 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e con...