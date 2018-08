Sospetta Leishmaniosi | 30enne ricoverata a Cagliari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Una donna di circa 30 anni del Sulcis è statanel reparto infettivi dell’ospedale Santissima Trinità diper. La giovane è arrivata due giorni fa dall’ospedale Brotzu dicon un malessere. “Aveva dei sintomi che facevano pensare alla– spiega Sandro Piga, responsabile dell’Unità operativa malattie infettive dell’ospedale di Is Mirrionis -. Abbiamo subito effettuato gli accertamenti, ma dall’esame sul midollo non arrivano indicazioni che si tratti di un caso diviscerale. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare l’esatta patologia prima di utilizzare farmaci specifici”. La donna attualmente presenta una lieve insufficienza renale, “le sue condizioni sono discrete, siamo moderatamente ottimisti”, conclude Piga. Bisognerà attendere almeno ...