SOS capelli crespi e secchi | i rimedi per quando sei in vacanza

(Di mercoledì 8 agosto 2018) La testa è in, ma con tutti i benefici che si possono avere da una lunga pausa estiva si vedono anche sui, che si ribellano a qualsiasi disciplina. L’effetto crespo non va in ferie. Mentre noi ci sentiamo libere e belle le nostre capigliature si rinscono al sole, si increspano con l’acqua di mare e soffrono al primo colpo di phon, facendoci apparire come un batuffolo di ovata con l’alone dielettrizzati che incornicia la testa. È solo questione di disidratazione. Sempre quella e non basta bere 500 litri d’acqua al giorno! Idratarsi dall’interno aiuta, ma per vedere gli effetti anche suibisogna cambiare la routine beauty. Imparare a gestire l’effetto frizz (no, non è un cocktail) è possibile, ecco qualche regola. LEGGI ANCHECombatti l'effetto paglia post mare LEGGI ANCHEal mare come averli ...