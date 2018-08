Sky Racing Team VR46 in Austria per ripetersi

Doppio podio - doppie emozioni : Brno memorabile per lo Sky Racing Team VR46 : LA FOTOGALLERY . Luca Marini secondo e Francesco Bagnaia terzo nella gara Moto2, Dennis Foggia in evidenza in Moto3: un Gran Premio della Repubblica Ceca da incorniciare

Sky Racing Team VR46 - vacanze finite : si corre a Brno : Due settimane di stop, ma adesso si torna in pista. Lo Sky Racing Team VR46 è pronto per il Gran Premio della Repubblica Ceca in programma all'Automotodrom Brno con l'obiettivo di ben figurare nelle ...

Moto : Sky Racing Team VR46 - la fucina dei talenti di Sky e Vale Rossi : Se è vero che il talento è innato, altrettanto vero è che se non lo si coltiva, può rischiare di appassire. Lo Sky Racing Team VR46 nasce proprio da questo principio, con l’idea di far crescere nuove promesse del Motociclismo e accompagnarle fino alla MotoGP. Un’avventura che rispecchia le logiche di un talent, con la selezione sul campo, il periodo di formazione fisica e mentale e il traguardo ambito di far parte dei magnifici 30, ...

Mugello - lo Sky Racing Team VR46 svela la livrea tricolore : LA FOTOGALLERY . Una tradizione che si ripete: anche al Gran Premio d'Italia Oakley 2018 le KALEX Moto2 e KTM RC 250 GP Moto3 vestono il verde, bianco e rosso