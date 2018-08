Sky | Fox prende tempo La battaglia con Comcast continua

Fabrizio Salini - nuovo Ad della Rai. Un passato da Fox a La7 passando per Sky : Vanta esperienze rilevanti nel settore televisivo, originario di Roma, 51 anni, una laurea in scienze politiche in tasca, è Fabrizio Salini il nuovo Ad della Rai. A indicarlo è stato il ministro del Tesoro Tria, dopo che Luigi Di Maio fin dall'inizio della contesa aveva puntato su di lui e nel presentare oggi ai media i nuovi vertici della tv di stato ha parlato di rivoluzione culturale. Insomma per tanti Salini è un ...

Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle Serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Comcast abbandona la corsa a Fox - ma avanti su Sky. : Comcast ammette la sconfitta. Il colosso della tv via cavo getta la spugna su Fox, concedendo la vittoria a Walt Disney: non perseguirà ulteriormente l'acquisizione degli asset della società di Rupert Murdoch, ma si concentrerà sull'offerta per Sky, per la quale è in corsa proprio contro Fox e Disney. Il passo indietro di Comcast, da subito apparsa svantaggiata rispetto a Topolino per Fox, arriva al termine di una ...

The Chi - su FOX (Sky 112) in prima tv vivere e morire a Chicago : Firmata dal talento poliedrico di Lena Waithe, THE CHI, sarà in onda su FOX (Sky, 112) dal 15 luglio alle 21:00 in prima visione assoluta. La Waithe è la prima afroamericana ad aver vinto un Emmy per la sceneggiatura (Master of None) ma è stata anche attrice nell’ultimo successo di Spielberg, Ready Player One, ed è nota attivista dei diritt...

Su Sky è guerra di rilanci : Comcast offre 34 miliardi $ contro i 32 - 5 di Fox : Botta e risposta a colpi di miliardi tra 21st Century Fox e Comcast per la conquista della pay tv europea Sky. Comcast ha rilanciato nella notte con un'offerta da 34 miliardi di dollari dopo che soltanto poche ore prima Fox, la quale già controlla il 39% dell'ambita preda, aveva messo sul piatto una nuova proposta che valutava Sky 32,5 miliardi...

Fox alza offerta per Sky - verso guerra di rilanci Comcast : Fox rivede al rialzo l'offerta per Sky del 30%, portandola a 14 sterline per azione e valutando il colosso inglese 24,5 miliardi. Un ritocco necessario per spiazzare Comcast, che non sembra comunque preoccupata. Anzi, secondo indiscrezioni, è pronta a rilanciare per conquistare Sky e strapparla a Rupert Murdoch, che le ha preferito Walt Disney per la cessione degli asset di Fox. Non è escluso che Comcast, se dovesse avere ...

