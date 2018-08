Silvia Provvedi beccata insieme un ex corteggiatore di Sara e Nilufar

lanostratv

(Di mercoledì 8 agosto 2018)Affi Fella: un suo exstaè sicuramente uno dei personaggi di punta del gossip di questa estate: dopo la crisi con Fabrizio Corona, alla componente de Le Donatella sono stati associati numerosi flirt, come quello trapelato nelle ultime ore.infatti sarebbe statain atteggiamenti molto intimia Federico Chimirri, ricordato per essere stato un exdiAffi Fella eAddati. A lanciare lo scoop è stato il sito Il vicolo delle news, il quale ha pubblicato una testimonianza riportata da una loro talpina. La ragazza, in vacanza a Formentera, avrebbe visto laall’ex protagonista di Uomini e Donne, come si può leggere nella dichiarazione che segue: “Ciao ragazze, indovinate chi ho incontratoal Pineta Club di Formentera? Federico Chimirri e...