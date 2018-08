“Siamo altra cosa” Francesca Fialdini e Tiberio Timperi | la rivelazione a sorpresa

caffeinamagazine

: Assist di Maldini, gol di Leonardo e Gattuso che va ad abbracciarli: la storia del Milan ha sempre una sua particol… - MilanTV : Assist di Maldini, gol di Leonardo e Gattuso che va ad abbracciarli: la storia del Milan ha sempre una sua particol… - Miralem_Pjanic : @ghiguain20_9 frate che dire .. a parte dirti grazie . Sono dispiaciuto vederti in un altra squadra . Abbiamo pass… - franco_sala : RT @fabioiaco: Speravo, speravo tanto ci fosse oggi sui media una riflessione come quella di @dariodivico. E' proprio così: 'vogliamo che d… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018)non molla. Anzi, rilancia. La conduttrice TV non si dedica solo a ‘La vita in diretta’ ma si appresta a vivere una nuova avventura televisiva: insieme ad Angela Rafanelli da domenica 5 agosto 2018 è impegnata con ‘In viaggio con lei’, un format per raccontare l’estate italiana. Prima tappa a Capri, sarà poi la volta della Versilia e del divertimentificio di Rimini e la Riviera d’Argento; senza dimenticare i paesaggi e i volti della Costa Smeralda e sempre le due conduttrici raccoglieranno le testimonianze dei personaggi che di volta in volta aggiungono un tassello al mosaico della storia: dal turista abituale allo scrittore radicato nel territorio, dalla famiglia in vacanza alla manager che ha scelto di cambiare vita, dall’anziano bagnino al giovane imprenditore che ha trovato la chiave per rilanciare un pezzo di costa. In tutto questo, ...