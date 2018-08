Sì definitivo del Senato al decreto dignità che diventa legge

Il «decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Il «decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Rula Jebreal - il delirio definitivo sull'aggressione a Daisy Osakue : 'L'Europa è a rischio' : Il suo è stato un vero e proprio allarme a tutto il mondo attraverso Twitter, con un messaggio inquietante in inglese che sicuramente ha messo in stato d'allerta tutte le cancellerie internazionali, ...

L'Inter non prenderebbe Malcom a titolo definitivo per via della lista Champions : Uno degli obiettivi rimasti di questa sessione di Calciomercato delL'Inter, dopo i cinque acquisti ufficializzati fino ad ora, è sicuramente l'esterno brasiliano del Bordeaux, Malcom Filipe de Oliveira. Classe 1997, Malcom ha gia' espresso la volonta' [VIDEO] al club francese di volersi trasferire a Milano ma ha lasciato intendere di non volere lo scontro con i transalpini e così, dopo non essersi presentato al primo giorno di ritiro, da ...

Eliminare video e immagini WhatsApp dalla galleria del telefono? L’aggiornamento definitivo : Grandissima novità che riguarda la possibilità di Eliminare video e immagini WhatsApp dalla galleria del proprio smartphone: è il plus dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, appena reso disponibile in beta per il sistema operativo Android nella sua versione 2.18.194. Di che cosa si tratta più nello specifico? A dire la verità, gli sviluppatori hanno lavorato non per Eliminare video e immagini WhatsApp dalla galleria del ...