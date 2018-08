Shadow of the Tomb Raider si mostra in nuovi video

Un nuovo trailer mostra il combattimento in Shadow of the Tomb Raider : Manca ormai circa un mese all'uscita di Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della trilogia iniziata da Tomb Raider nel 2013, da qualche tempo Square Enix sta rilasciando sempre più anticipazioni sulle novità di questo capitolo.Come riporta Gamingbolt, dopo aver approfondito gli antagonisti, le attività secondarie, le ambientazioni e i pericoli che Lara dovrà affrontare, è arrivato il momento di tuffarci nel combattimento, elemento molto ...

L'inizio della nuova avventura di Lara Croft nei primi 15 minuti di Shadow of the Tomb Raider : In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare Tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse Maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.In attesa del lancio ufficiale del nuovo capitolo della serie, possiamo dare un'occhiata a un video gameplay pubblicato da IGN che ci ...

Il cast di Shadowhunters termina le riprese della serie e ringrazia i fan - da Katherine McNamara a Matthew Daddario : Le riprese di Shadowhunters si sono ufficialmente concluse. I restanti episodi della terza e ultima stagione andranno in onda nel corso del 2019, e culmineranno con un doppio finale dalla durata di due ore. Freeform ha cancellato la serie tratta dalla saga letteraria di Cassandra Clare lo scorso giugno. In seguito alla decisione di non rinnovare lo show per una quarta stagione, i fan si sono riversati in rete portando avanti la campagna ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo trailer mostra le mortali tombe : In ogni Tomb Raider degno di tale nome ci si aspetta di trovare valanghe di oscure e pericolose Tombe da esplorare, in questo Shadow of the Tomb Raider non deluderà di sicuro.Come riporta Dualshockers, Square Enix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer che mostra la nostra Lara alle prese con antiche Tombe dimenticate. Come negli altri capitoli della serie, serviranno abilità, riflessi e un'attenta analisi dell'ambiente per venire a capo ...

Un trailer di Shadow of the Tomb Raider utilizza apparentemente le musiche di Uncharted 2 : Stando a quanto riportato da Pushsquare, ci sarebbe una grandissima somiglianza tra le musiche del recente trailer di Shadow of the Tomb Raider e quelle usate in Uncharted 2.L'ultimo video promozionale di Shadow of the Tomb Raider (avete letto la nostra anteprima?), mette in mostra alcuni ambienti dall'aspetto incantevole e sembrerebbe proprio utilizzare la musica di Uncharted 2: Among Thieves.Come sottolineato da RobinGaming su Twitter, il ...

Shadow of the Tomb Raider : un trailer mostra le stupende ambientazioni : Shadow of the Tomb Raider è da qualche mese sotto i riflettori, la settimana scorsa abbiamo potuto ammirare la città di Paititi che fungerà da hub principale, con decine di missioni secondarie ed attività extra. Come riporta Gamingbolt, oggi Eidos e Square Enix hanno pubblicato un video che mostra le stupende ambientazioni in cui Lara si dovrà avventurare. Il video mostra varie ambientazioni, sconfinate pianure, montagne, fitte giungle e ...

Shadow of the Tomb Raider : un trailer mostra la verticalità delle mappe : Shadow of the Tomb Raider è sulla carta l'ultimo capitolo della nuova trilogia dell'archeologa più famosa dei videogiochi, iniziata da Square ed Eidos nel lontano 2013.Da qualche tempo la compagnia sta pubblicando sempre più video e nuove informazioni per rispondere alle curiosità dei fan, ad esempio la settimana scorsa abbiamo avuto modo di vedere la città di Paititi, che sarà l'hub più grande che la saga abbia mai avuto. Come riporta ...

Shadow of the Tomb Raider entra in fase gold : È con una bellissima foto di gruppo che il team di sviluppo di Eidos Montreal ha voluto festeggiare l'ingresso in fase gold di Shadow of the Tomb Raider, che sarà disponibile per Xbox One, PS4 e PC via Steam dal prossimo 14 settembre."Shadow of the Tomb Raider è entrato in fase gold!", recita il tweet pubblicato sull'account ufficiale di Tomb Raider. "Questa determinante avventura di Lara è volata via dalle affaticate mani di Eidos Montreal e si ...

Shadow of the Tomb Raider : nuovo trailer dedicato alla città di Paititi : Shadow of the Tomb Raider, terzo capitolo della nuova trilogia iniziata da Square Enix nel lontano 2013, ha come obiettivo quello di mostrare una Lara tutta nuova, più esperta e agguerrita di come l'abbiamo vista in passato. Oggi però parleremo dei luoghi che faranno da sfondo alle avventure di Lara, in particolare la città di Paititi.Come riporta Gamingbolt, Paititi è una città che si è sviluppata senza l'influenza del mondo moderno e della sua ...

Shadow of the Tomb Raider ci da un assaggio della colonna sonora : Tomb Raider ha sempre accompagnato i giocatori con una serie di colonne sonore di pregio, e il nuovo Shadow of the Tomb Raider naturalmente non vorrà essere da meno, riporta Duashockers.Ebbene quest'oggi Square Enix ed Eidos Montreal hanno pubblicato una serie di video con tre diversi brani del gioco ed un making of della musica che accompagna il cinematic trailer con cui abbiamo potuto conoscere il gioco.Il making of si rivela piuttosto ...

Katherine McNamara di Shadowhunters commossa dall’affetto dei fan dopo la cancellazione : “Siamo una famiglia” : La campagna social #SaveShadowhunters prosegue senza sosta e Katherine McNamara di Shadowhunters ha ammesso di essere davvero commossa dall'affetto dimostrato dai fan di tutto il mondo. In un'intervista a cuore aperto con Shumdario News, l'attrice ventiduenne ha parlato della cancellazione della serie che, a distanza di quasi un mese continua a far parlare, e di come questo show le abbia cambiato la vita. "Questa serie è stata così speciale ...

Shadow PROGRAM-PROGRAMMA SEGRETO - IRIS/ Info streaming del film con Donald Sutherland (oggi - 22 giugno 2018) : SHADOW Program, IRIS: stasera in onda il film di George Cosmatos, nel cast Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton e Stephen Lang. (oggi, 22 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Disponibile gratuitamente un tema dinamico per PS4 di Shadow of the Colossus : Se amate Shadow of the Colossus, questa è la notizia che fa per voi! Sony Interactive Entertainment ha recentemente pubblicato un tema dinamico per PS4 dedicato proprio al capolavoro del Team ICO.Il tema viene fornito con icone personalizzate, colonna sonora e una presentazione di sfondi diversi che mostrano splendide viste del gioco.Sfortunatamente, come riporta Dualshockers, il tema è Disponibile solo sul PlayStation Store giapponese e, ...

Shadow of the Tomb Raider supporterà NVIDIA Ansel e Highlights : Shadow of the Tomb Raider supporterà NVIDIA Ansel e Highlights. A seguito della notizia della collaborazione con Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics e Nixxes come partner ufficiale di Shadow of the Tomb Raider, NVIDIA annuncia oggi che il nuovo titolo supporta le sue tecnologie Highlights e Ansel. NVIDIA Highlights immortalerà in automatico i momenti in-game più importanti del gran finale della nuova trilogia di Lara Croft utilizzando ...