Sesso su un campo da cricket | i due amanti ci danno dentro davanti ad adulti e bambini

ASSessoRATO CULTURA - Il 20 - 21 e 22 luglio 'Rock Circus 2018' con musica - gastronomia e intrattenimenti nel campo sportivo di via Moggi : Colonna sonora rock per tre sere d'estate a San Bartolomeo in Bosco 16-07-2018 / Giorno per giorno Spettacoli, dimostrazioni sportive, gastronomia, giochi per bambini, ma soprattutto tanta musica live. Fedele alla sua vocazione, il 'Rock Circus' torna per tre serate, il 20, 21 e 22 luglio prossimi ,...

Verona : asSessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani : Verona, 15 lug. (AdnKronos) – “Tutti gli anni il Comune di Verona promuove una serie di servizi e prestazioni a supporto degli anziani soli, per aiutarli a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di difficoltà che potrebbero sopraggiungere nel periodo estivo. L’iniziativa è attuata dall’Assessorato ai Servizi Sociali-Famiglia e supportata da un opuscolo informativo che viene distribuito sul territorio comunale. ...

Verona : asSessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani : Verona, 15 lug. (AdnKronos) – “Tutti gli anni il Comune di Verona promuove una serie di servizi e prestazioni a supporto degli anziani soli, per aiutarli a prevenire ed affrontare eventuali situazioni di difficoltà che potrebbero sopraggiungere nel periodo estivo. L’iniziativa è attuata dall’Assessorato ai Servizi Sociali-Famiglia e supportata da un opuscolo informativo che viene distribuito sul territorio comunale. Nel ...

Verona : asSessore Bertacco - in estate Comune in campo per gli anziani (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutte queste indicazioni si trovano sull’opuscolo ‘estate anziani 2018″, l’ormai consolidato strumento informativo che il Comune ogni anno utilizza per sensibilizzare la popolazione sui rischi del caldo estivo e fornire informazioni utili per la gestione quotidiana della giornata e i casi di emergenza. Giunto alla 15^ edizione, l’opuscolo illustra tutti i servizi presenti ...

Capri - in campo le unità cinofile della polizia : fermate quattro persone in posSesso di droga : Capri - Intensificati a Capri i controlli della polizia finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. Dopo gli arresti delle ultime settimane, i poliziotti hanno concentrato oggi ...