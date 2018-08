Sessant' anni d' oro dal twist al rap ecco le canzoni che fanno la storia

Robert Redford : “Ho fatto l’attore per Sessant’anni. Un ultimo film - poi la pensione” : C’è un tempo per tutte le cose e Robert Redford ha appena fatto sapere che per lui quello della recitazione è finito. In un’intervista a Entertainment Weekly, in occasione del suo ultimo film The Old Man & The Gun, l’attore dichiara, premettendo «mai dire mai», di essere arrivato al capolinea: «Questo sarà l’ultimo film in termini di recitazione, p...