Servono politiche industriali | non sedicenti capitani d’industria

(Di mercoledì 8 agosto 2018) In un Paese come il nostro – familistico-mammista – il crescente smarrimento di questi anni di inarrestabile scivolamento nel declino si è tradotto, dal punto di vista psicologico, in una grave tendenza all’infantilizzazione. Ossia – da un lato – l’attesa spasmodica di manne dal cielo, dall’altro la ricerca di “uomini forti” purchessia, che garantiscano a muso duro e petto in fuori (e pugno sbattuto sul tavolo) il rapido scioglimento dei nodi che ci soffocano. Una meravigliosa uscita di sicurezza e uno splendido alibi per delegare a figure (presunte) eccezionali quanto una civica comunità di adulti dovrebbe ritenere propria responsabilità farsene carico. Almeno a livello di pubblico discorso. D’altro canto sarebbe chiedere troppo a un Paese che non ha conosciuto le rivoluzioni della modernità, che trovavano la propria massa di manovra nei ceti indipendenti; che ha frequentato solo ...