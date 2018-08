Serie A | il campionato italiano sempre più competitivo | ecco la Top 10 dei colpi più cari   ...

Serie A - le partite del campionato italiano trasmesse anche negli Stati Uniti : ufficiale l’accordo con Espn : A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport Espn ha siglato un accordo pluriennale per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione della Serie A negli Stati Uniti. A partire dal 2018, più di 340 partite a stagione saranno trasmesse su Espn+, la nuova piattaforma streaming a pagamento dedicata allo sport, sviluppata da The Walt ...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : ricorso respinto - al via al ripescaggio : Il Tar ha respinto il ricorso dell’Avellino, niente Serie B per il club che quasi certamente sarà costretto a ripartire dai dilettanti. A questo punto il Siena è il grande favorito ad essere ripescato nei cadetti (sconfitta dal Cosenza nella finale play di Serie C). per gli irpini la CO.VI.SO.C non aveva ritenuto valida la fideiussione presentata al momento dell’iscrizione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

A rischio lo svolgimento del campionato di Serie C : Il mondo del calcio vive una vera e propria bufera. Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha indetto un’assemblea il

Serie C - il campionato slitta a settembre : Il consiglio direttivo della Lega Pro riunitosi a Firenze ha preso atto dell'attuale situazione sulla base delle ammissioni decise dal commissario straordinario della Figc delle società Cavese, ...

Serie A 2018-2019 - il VAR debutta sui maxischermi degli stadi. La nuova rivoluzione del campionato : La Serie A 2018-2019 passerà alla storia per un’altra grande rivoluzione: le immagini della VAR saranno trasmesse in tempo reale sui maxischermi degli stadi durante le partite in modo di permettere agli spettatori di visionare le azioni che vengono prese in esame dall’arbitro. Per evitare però di generare pressione sul fischietto e rumorii che potrebbero condizionare il giudice di gara, i video verranno mandati solo dopo aver preso ...

Serie C 2018-2019 : slitta il campionato - regna un clima di incertezza. La decisione del Consiglio : slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 a causa del clima di incertezza e precarietà del calcio italiano. Il campionato per il momento dovrebbe incominciare la prima domenica di settembre ma ne sapremo di più il prossimo 22 agosto quando a Roma si riunirà un’assemblea del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consiglio ha preso atto delle ammissioni di Cavese, Imolese e Juventus U23 al campionato di Serie C in base alle decisione di ...

Serie C 2018-2019 : slitta a settembre la data di inizio - ma tutto il campionato è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l'inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione del 6 agosto ha anche deciso di indire un'...

La FIGC risponde alla Serie B : il campionato dovrà essere a 22 squadre : Le disposizioni federali non consentono il mutamento del format del campionato da 22 a 20 squadre dalla corrente stagione sportiva. L'articolo La FIGC risponde alla Serie B: il campionato dovrà essere a 22 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Clamoroso Serie A - il campionato può essere ‘falsato’ : in arrivo penalizzazione shock e rischio rinvio delle prime due giornate [DETTAGLI] : Dopo il terremoto delle ultime settimane la situazione sembrava molto più tranquilla per quanto riguarda il campionato di Serie A ma adesso si rischia un nuovo Clamoroso ribaltone. Ricordiamo che il Parma è stato già punito con 5 punti di penalizzazione per il prossimo campionato per i messaggi inviati dall’attaccante Calaiò agli avversari dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘leggero’ nell’ultima ...

Serie B - annullata presentazione calendario/ Ultime notizie - Figc : “Organico campionato resta a 22 squadre” : Serie B, annullata presentazione calendario. Figc: “Organico campionato resta a 22 squadre”. Le Ultime notizie: diritti tv highlights e radiofonici alla Rai(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 19:54:00 GMT)

Ripescaggi Serie C - tre squadre ammesse al campionato : c’è la Juventus B - due le ‘escluse’ : Ripescaggi Serie C – L’inizio dei campionati si avvicina sempre di più, un torneo che preannuncia sicuramente grande spettacolo è quello di Serie C con tante società che hanno iniziato un progetto ambizioso, altre invece devono fare i conti con qualche problema economico. Nel frattempo arrivano importanti novità, Prato e Como non sono state ammesse al campionato di Serie C 2018/2019 perchè non hanno soddisfatto tutti i ...