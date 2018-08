Serie A | Avellino non si ferma | c' è anche Caleb Green

Calcio - Avellino fuori dalla Serie B! Gli irpini ripartiranno dalla Serie D : Il TAR del Lazio ha detto no: l’Avellino non prenderà parte al prossimo campionato di Serie B e dovrà dire addio al Calcio professionistico. Gli irpini, con tutta probabilità, riusciranno a ripartire dalla Serie D con il titolo sportivo di un’altra società, acquisendone anche il nome. Dopo nove anni tra i professionisti ecco che finisce un altro capitolo della storia dell’Avellino: il Tribunale Amministrativo Regionale ha ...

Tar del Lazio conferma - Avellino escluso dalla Serie B : Roma, 7 ago., askanews, - Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione dell'Avellino dalla serie B. L'ha deciso con un decreto monocratico il presidente della prima sezione ter del tribunale ...

Calcio - il Tar conferma : Avellino escluso dalla Serie B : ...- per il quale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 13 settembre - si chiede l'annullamento del dispositivo 479/2018 del Collegio di garanzia dello sport ...

Serie B - il Tar Lazio respinge il ricorso dell'Avellino : Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell' Avellino, il club irpino ora è definitivamente fuori dalla Serie B e deve abbandonare il calcio professionistico. Era l'ultima spiaggia per l'Avellino ma il ...

Sprofondo Avellino - il Tar del Lazio respinge il ricorso : il club biancoverde saluta la Serie B : Niente da fare per il club biancoverde, anche il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B Niente iscrizione al prossimo campionato di serie B per l’Avellino, il club biancoverde si è visto respingere il ricorso dal Tar del Lazio e quindi dice addio al calcio professionistico. Non c’è ancora il comunicato ufficiale, ma la società sarebbe già stata avvertita circa la sentenza ...

Avellino - il Tar respinge il ricorso : niente Serie B : niente da fare per l'Avellino. Anche il Tar, dopo il Coni, ha respinto il ricorso presentato dal club escluso dalla Serie B per avere presentato in ritardo la fideiussione necessaria per l'iscrizione ...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : ricorso respinto - al via al ripescaggio : Il Tar ha respinto il ricorso dell’Avellino, niente Serie B per il club che quasi certamente sarà costretto a ripartire dai dilettanti. A questo punto il Siena è il grande favorito ad essere ripescato nei cadetti (sconfitta dal Cosenza nella finale play di Serie C). per gli irpini la CO.VI.SO.C non aveva ritenuto valida la fideiussione presentata al momento dell’iscrizione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

Basket Serie A - Avellino : preso Demetris Nichols : ROMA - Avellino ha annunciato l'ingaggio di Demetris Nichols. L'ala piccola statunitense, che vanta grandissima esperienza internazionale nei massimi campionati europei, nonché in Eurolega ed Eurocup, ...

Calcio - Avellino : domani l’audizione al Tar - gli irpini sperano ancora nella Serie B : Questione di ore per sapere il futuro dell’Avellino. domani è attesta l’audizione delle parti al Tar del Lazio, con il club irpino che cercherà di far valere le proprie motivazioni per essere riammessa in Serie B, dopo il ricorso respinto dal Collegio di Garanzia del Coni. Proprio il Coni, insieme a Figc e Lega B si presenteranno come soggetti controinteressati. Da ambienti vicini al club, sembra che l’Avellino sia fiducioso di una ...

Mercato Serie A Basket - colpo Avellino : arriva l'ex Cska Demetris Nichols : La Sidigas si garantisce le prestazioni dell'ala statunitense dopo aver ufficializzato Costello ma dice addio a Lazeric Jones

Serie B - respinto il ricorso dell'Avellino : Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso dell' Avellino , confermando l'esclusione dalla s erie B degli irpini. Si conclude nel peggior dei modi una giornata caldissima e infinita per l'...

Serie B - Avellino escluso dal campionato : ricorso respinto - adesso il Tar : Il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto da Franco Frattini, ha respinto il ricorso dell’Avellino, niente Serie B per il club dunque. “Il ricorso – ha spiegato l’avvocato Eduardo Chiacchio – è stato respinto perché non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ufficiale di maggio. Ma ci sono delle aperture da valutare con la massima attenzione. Bisogna agire subito con un avvocato ...

Avellino escluso dalla Serie B/ Ultime notizie - respinto il ricorso : Taccone pensa all'addio : Avellino escluso dalla Serie B, niente da fare per i Lupi: Ultime notizie, respinto il ricorso del club campano, il presidente Taccone pensa all'addio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:59:00 GMT)

Calcio : respinto il ricorso dell’Avellino dal Collegio di Garanzia del Coni. Gli irpini esclusi dalla Serie B : Niente da fare per l’Avellino, escluso dal campionato di Serie B 2018/2019 anche dopo aver presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI presieduto da Franco Frattini. Il club irpino non potrà partecipare al prossimo campionato cadetto, ripartirà dalla Serie C, e si unisce a Cesena e Bari portando a tre il computo delle squadre escluse dalla B. “E’ stato respinto perchè non sarebbe stato impugnato per tempo il comunicato ...