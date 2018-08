Serie A 2018-19 | le probabili formazioni tipo di Empoli e Frosinone

Cosa c’è stasera in tv 8 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 8 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 8 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 SuperQuark, nuovo appuntamento con il programma di divulgazione scientifica con Piero Angela ANTICIPAZIONI 23:45 – Super Quark natura Rai 2 21:05 ...

NIGHTFLYERS - La nuova Serie si presenta al SDCC 2018! : Fra le serie TV più attese della nuova stagione vi è la nuova opera sci-fi NIGHTFLYERS, tratta dal racconto di George R.R. Martin, lo stesso che ha ideato la saga di Game of Thrones. Finalmente al San Diego Comic Con la serie inizia a svelarsi con un nuovo trailer, una clip non rilasciata all'esterno della manifestazione e i primi commenti dal cast e dai produttori, in un prodotto che promette elevata suspence e non solo. Andiamo a scoprire ...

Serie A 2018-2019 - il Var sbarca sui maxischermi degli stadi : Da quest'anno il Var sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi italiani per permettere agli spettatori di vedere gli...

Cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 7 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 The Good Doctor, quarta puntata della serie tv composta da episodio 9 Vita nuova e episodio 10 Sacrificio TRAMA E ANTICIPAZIONI 23:10 Teneramente folle, ...

Serie A 2018-2019 - il VAR debutta sui maxischermi degli stadi. La nuova rivoluzione del campionato : La Serie A 2018-2019 passerà alla storia per un’altra grande rivoluzione: le immagini della VAR saranno trasmesse in tempo reale sui maxischermi degli stadi durante le partite in modo di permettere agli spettatori di visionare le azioni che vengono prese in esame dall’arbitro. Per evitare però di generare pressione sul fischietto e rumorii che potrebbero condizionare il giudice di gara, i video verranno mandati solo dopo aver preso ...

Serie C 2018-2019 : slitta il campionato - regna un clima di incertezza. La decisione del Consiglio : slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 a causa del clima di incertezza e precarietà del calcio italiano. Il campionato per il momento dovrebbe incominciare la prima domenica di settembre ma ne sapremo di più il prossimo 22 agosto quando a Roma si riunirà un’assemblea del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Il Consiglio ha preso atto delle ammissioni di Cavese, Imolese e Juventus U23 al campionato di Serie C in base alle decisione di ...

Serie C 2018-2019 : slitta a settembre la data di inizio - ma tutto il campionato è a rischio : Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l'inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione del 6 agosto ha anche deciso di indire un'...

Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 6 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 Tutto può succedere 3, ottava puntata della fiction composta dagli episodi 15 e 16 TRAMA E ANTICIPAZIONI 23:40 Overland 19 Le Indie di Overland L’India ...

Le nuove maglie delle squadre di Serie A 2018-2019 : Non manca molto all’inizio del prossimo campionato di Serie A che si prospetta davvero caldo. Le temperature si sono alzate soprattutto sul fronte del calciomercato con l’arrivo – tra tutti – di Cristiano Ronaldo alla Juventus (qui vi avevamo fatto vedere come riciclare la sua maglia del Real Madrid) – e una suddivisione dei diritti televisivi totalmente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Dal lato degli sponsor tecnici, ...

Coppa Italia 2018-2019 - i risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo turno. Debuttano le squadre di Serie A : Dopo gli anticipi di ieri, oggi si è disputato il grosso delle partite del secondo turno della Coppa Italia 2018-2019. Esordiscono le compagini di Serie B, le vincenti volano al terzo turno dove debutteranno anche le squadre di Serie A (eccezion fatta per le otto teste di Serie). Il Benevento batte l’Imolese per 3-1 e si assicura la sfida contro l’Udinese, il Cittadella batte il Monopoli per 1-0 e si regala la trasferta di Empoli, il ...

Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction - reality - talent : Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa c’è stasera in tv 5 agosto 2018: guida tv Rai Rai 1 In prima serata continuano le repliche de L’allieva, fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La seconda puntata di oggi è composta da ...

Baseball - Serie A1 2018 : qualificazione ai playoff rimandata per Parma - sconfitto al tie-break da Padule : tie-break fatale per il Parma Clima, sconfitto 6 a 5 dal Padule e costretto a cercare la qualificazione ai playoff la prossima settimana sul campo del Nettuno City. La squadra di Guido Poma è stata raggiunta al terzo posto dal Città di Nettuno (nei confronti del quale vanta un miglior Team Quality Balance negli scontri diretti) ed ha mantenuto due gare di vantaggio nei confronti del San Marino: per difendere il terzo posto al termine della ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino. Playoff lontani per la T&A : La T&A perde per manifesta al 7° nel derby con il Rimini (2-16) e si allontana dalla possibilità di accedere ai Playoff, pur se ancora la matematica lascia una minima possibilità. San Marino (12 vinte e 14 perse), distante due lunghezze dal quarto posto di Città di Nettuno (14-12) e Parma (14-12), a due partite dalla fine, per qualificarsi alla semifinale deve vincerne due con Padova nell’ultimo turno, sperare che il Città di Nettuno ...