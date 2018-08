Serena Williams racconta la sua depressione post partum

Serena Williams - depressione post partum : "Non sono giorni facili per me" : La tennista statunitense, diventata mamma lo scorso settembre, spiega i motivi del clamoroso crollo mentale che l'ha spunta...

Serena Williams vittima di depressione postpartum : Da poche settimana tornata sui campi da tennis dopo la nascita della figlia Alexis, Serena Williams è immediatamente tornata ai suoi livelli. Finale di Wimbledon al primo colpo, per la leggenda a stelle e strisce, ma inattesa sconfitta dalla Kerber. La scorsa settimana, infine, peggior risultato di sempre contro Joanna Konta, numero 48 del mondo, che le ha rifilato un clamoroso 6-1, 6-0.In tanti, ovviamente, si sono chiesti cosa fosse ...

Lo sfogo di Serena Williams : "Non mi sentivo una buona madre". Serena Williams spiega così i motivi del clamoroso crollo mentale che prima ha influito sulla pesante sconfitta contro Joanna Konta a San Jose , 6-1, 6-0, peggiore k.

WTA Montreal – Serena Williams dà forfait per ‘motivi personali’ : obiettivo Cincinnati prima degli US Open : Serena Williams ha annunciato il suo forfait dal WTA di Montreal: la tennista americana si è cancellata dal torneo canadese per ‘motivi personali’ Serena Williams annuncia il suo forfait dal WTA di Montreal. La tennista americana si è cancellata dal torneo canadese giustificando la sua assenza per ‘motivi personali’. Dopo la batosta subita a San Jose per mano di Johanna Konta, la tennista americana ha preferito ...

