Segnali d' Italia | Parma corre veloce con i ragazzi di UniPR Racing Team

L'indice italiano delle azioni siderurgiche mostra Segnali di resistenza - +0 - 33% - : Andamento moderato per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che ha chiuso sottotono. Il FTSE ...

Triathlon - Segnali di miglioramento per l’Italia. Ma l’elite mondiale resta distante : Il Triathlon azzurro potrebbe aver fatto qualche passo in avanti per cercare di avvicinarsi al top che la disciplina possa offrire al momento: oltre ad Alice Betto c’è di più. segnali di crescita soprattutto in campo femminile, ma al momento anche tra gli uomini qualcosa sembra muoversi. Notevoli i passi in avanti anche nella staffetta mista, dove l’Italia è entrata nella top 10 ai Mondiali. Insomma Alice Betto non è più sola: già ad ...

MATTARELLA - "NO A FAR WEST IN ITALIA"/ "Su migranti Segnali positivi da Ue" : MATTARELLA: “Italia non sia Far WEST, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Borsa Italiana - Lunghi : AIM inizia a dare numeri importanti e Segnali attesi : TeleBorsa, - L'AIM è un mercato per le PMI in cui Borsa Italiana LSEG ha sempre scommesso e, dopo una partenza al rallentatore, ora sta dimostrando tutte le sue potenzialità. Fra i fattori di successo ...

Baseball - Haarlem Week 2018 : Italia - tra Segnali positivi e qualche amarezza : La Haarlem Baseball Week dell’Italia si è chiusa in modo un po’ amaro, col quinto posto derivato dalle sconfitte di misura con l’Olanda nel turno di playoff e con Cuba nella finalina per il 4° posto. E pensare che, fino alla terza parte dell’incontro con la nazionale olandese, le cose si stavano facendo molto interessanti, visto che la prospettiva era di andare a lottare con le squadre asiatiche per i posti sul podio. Gli ...

Alitalia - Rai - Cassa depositi : i Segnali stonati del governo : Non sono giorni da ricordare questi per le società pubbliche. Si sta procedendo al rinnovo dei consigli di amministrazione e dei vertici di aziende come la Rai e di colossi come la Cassa depositi e ...

Il Comparto immobiliare italiano mostra Segnali di resistenza - +0 - 21% - : Teleborsa, - Andamento moderato per l'indice delle società immobiliari in Italia, che si muove in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell'indice EURO STOXX che viaggia ...

Italia - Segnali di recupero dal commercio al dettaglio : Teleborsa, - A maggio 2018 si stima che le vendite al dettaglio salgano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari - spiega l'Istat - ...

