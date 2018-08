Sébastien Ogier - In pista nel DTM insieme alla Mercedes

Sébastien Ogier pilota totale : a settembre l'esordio nel DTM : ... il cinque volte campione del mondo esordirà così in pista in Austria nella celebre serie turismo tedesca, un campionato, tra l'altro, a lui familiare perché sua moglie Andrea Kaeser ci lavora come ...

Rally Finlandia 2018 : Ott Tanak completa l’opera e trionfa davanti a Mads Ostberg. Sebastien Ogier accorcia su Thierry Neuville : Ott Tanak ha vinto il Rally di Finlandia. L’estone era il favorito numero uno sulla Toyota Yaris e ha confermato le attese, dominando la corsa. Dopo una prima parte lottata con il norvegese Mads Ostberg, Tanak ha allungato e nella giornata finale di oggi ha completato l’opera. Il vantaggio accumulato ieri, infatti, ha consentito all’estone di gestire e prendersi agevolmente la quarta vittoria della sua carriera, la seconda ...

Rally Finlandia 2018 : che lotta tra Ott Tanak e Mads Ostberg! Sebastien Ogier ha quasi un minuto su Thierry Neuville : La seconda giornata del Rally di Finlandia è stata scoppiettante ed emozionante. Ben dieci le speciali disputate, dopo l’antipasto di ieri, con il filo conduttore rappresentato dalla lotta al vertice tra l’estone Ott Tanak e il norvegese Mads Ostberg. I due si sono scambiati più volte il comando della gara nella prima parte di giornata: il pilota della Toyota ha vinto la PS2 (Moksi 1) e la PS5 (Aaneoski 1), mentre il pilota della ...

Rally Finlandia 2018 : il Mondiale riparte dopo la pausa. Sebastien Ogier prova a ricucire su Thierry Neuville : dopo oltre un mese e mezzo riparte il Mondiale WRC. Mancano sei appuntamenti, cinque in Europa prima della chiusura in Australia. Nel weekend si riparte dalla Finlandia, teatro del duello tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Il belga conduce con 27 punti di margine sul francese, quattro volte campione del Mondo in carica. riparte soprattutto la sfida tra Hyundai e Ford. La pausa non è stata tale per i due team, che in Finlandia porteranno ...

Rally Sardegna - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier mantiene la prima posizione - ma Thierry Neuville è ad un soffio : Sebastien Ogier mantiene la leadership del Rally di Sardegna 2018, ma il suo vantaggio nei confronti di Thierry Neuville si è ridotto ad appena 3.9 secondi, grazie ad un sabato nel quale il belga ha saputo fare la differenza tra le prove complicate sugli sterrati sardi. Il francese, campione del mondo in carica, mantiene la vetta, ma sa che domani non potrà distrarsi nemmeno un istante se vorrà chiudere il Rally di Sardegna con una vittoria. ...

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier allunga in testa alla classifica. Thierry Neuville in seconda posizione : C’è sempre Sebastien Ogier alla guida del Rally di Sardegna dopo la seconda giornata. Al termine di ben otto prove speciali è ancora il francese a guardare tutti dall’alto verso il basso. Eppure la sua leadership è stata messa in dubbio, soprattutto a inizio giornata, dal norvegese Andreas Mikkelsen, vincitore delle prime due prove di giornata, che Ogier, leader dopo la serata di ieri, aveva concluso in quinta e sesta posizione. Il ...

Rally Sardegna 2018 : Sebastien Ogier conquista il primo scratch ad Ittiri. Thierry Neuville in terza piazza : Ha preso il via quest’oggi la 15^ edizione del Rally di Sardegna, settima prova del Mondiale Rally 2018. Il primo scratch ad Ittiri, nella ormai consolidata SS1 Ittiri Arena Show, ha sorriso al campione del mondo in carica Sebastien Ogier, che ha ottenuto il miglior crono di questa prima prova sulla sua Ford Fiesta WRC ufficiale. L’asso transalpino ha superato in un duello spettacolare l’attuale leader del campionato, il belga ...