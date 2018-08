Se M5s rilancia il collocamento sovietico

Incidente a Bologna - M5s contro Pd : “Usare la strage per rilanciare la Tav è da sciacalli” : Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano attacca su Twitter il dem Anzaldi: "Le affermazioni di Anzaldi sull'Incidente di ieri a Bologna sono vergognose. Non si tratta di semplici strumentalizzazioni ma di fatti gravissimi". Il deputato Pd: "Ecco a cosa serve la Tav, a far viaggiare più merci su rotaia e ridurre il numero di camion in strada, a ridurre il rischio che una distrazione provochi una strage".Continua a leggere

Lega e M5s rilanciano su fisco - reddito di cittadinanza e Fornero. Rebus coperture : Mercoledì dovrebbe svolgersi un altro vertice per non appesantire troppo una manovra che parte gravata da un'ipoteca di oltre 20 miliardi. Spread alla prova dei mercati -

STOP TAV - CONTE : "DOSSIER NON SUL TAVOLO"/ Salvini in pressing sul M5s - Grillo rilancia un post del 2005... : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:33:00 GMT)

BERLUSCONI RILANCIA FORZA ITALIA : "EUROPA? SÌ - MA CHE CAMBI"/ Cav - "Governo M5s-Lega? Confuso" : BERLUSCONI contro Governo: "Azione confusa e contraddittoria". Ma c'è di più: il Cavaliere sarà candidato con FORZA ITALIA alle elezioni europee nel 2019(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Il M5s rilancia su reddito di cittadinanza e pensioni. Cauto il ministro Tria : Di Maio riprende i cavalli di battaglia dei Cinquestelle: dettagli e tempistiche che per ora non vengono confermate dal ministro dell'Economia che dice: 'per il 2018 le misure dovranno essere a costo zero' -

M5s - Beppe Grillo rilancia reddito universale : 'Rischio futuro senza lavoro' : E se vuoi una fiorente economia di mercato, servono molti consumatori che siano in grado di acquistare i beni e servizi. E' molto importante capire che e' l'accesso all'economia di mercato che ...

Ciampi - M5s - rilancia : 'Avellino come Livorno - un candidato sindaco non può dimenticare i deboli' : Avellino come Livorno. Saremo tra le poche città italiane, tutte governate dal Movimento Cinque Stelle, ad aiutare concretamente poveri e disagiati. Da sindaco del capoluogo irpino, la prima sfida che ...

Governo - ultima possibilità per M5s e Lega - Di Maio rilancia : ok a Savona - ma non al Mef - Salvini cauto : idea strana : Poi definisce "strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all'altro, perché un ministro dell'Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli ...

Il M5s rilancia il governo politico Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale : Di Maio chiarisce: «Savona era un punto di caduta tra il M5S e la Lega». Ma Salvini per il momento non cede: «Un centravanti deve fare il centravanti, non giocare in un’altra posizione». Cottarelli è pronto ma resta defilato in attesa degli sviluppi

Il M5s rilancia il governo politico Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale : E ancora: «Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro dell'Economia. Se Di Maio ha cambiato posizione ne parlerò con lui». Dopo l'incontro con Di ...

Il M5s rilancia il governo politico Di Maio : «Alternativa a Savona per il Mef. Lui comunque nella squadra» : Consultazioni in sequenza del presidente della Repubblica. Nel pomeriggio il leader del M5S aveva detto no a qualunque forma di fiducia ad un governo non politico

Di Maio rilancia il governo Lega-M5s - si riapre tutto : cinque scenari possibili : Torna l'ipotesi del governo Lega-Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio poche ore dopo aver chiesto l'impeachment per Mattarella si dice disposto a collaborare. L'ennesima giravolta di questi giorni convulsi. A sorpresa...