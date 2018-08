Scuola | ok dal consiglio dei ministri all' assunzione di 57 322 docenti

Casaleggio a ItaliaOggi : "La rivoluzione tecnologica a cui penso deve partire dalla Scuola" : "Il nostro Paese è ancora legato a modelli 'tradizionali' a tutti i livelli. Il nostro sistema produttivo è fondato sulle piccole e medie imprese che faticano ad accedere alle nuove opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica per una questione di costi ma anche di cultura. E' necessario immaginare fin da ora un serio piano di investimenti per l'innovazione, razionalizzando le risorse che pure esistono ma sono ...

Umbertide. Il servizio di mensa scolastica partirà dal primo giorno di Scuola : UMWEB, Umbertide. Per la prima volta ad Umbertide il servizio di mensa scolastica partirà dal primo giorno di scuola. La Giunta comunale infatti con atto n. 23 del 31 luglio 2018 ha deliberato le ...

Scuola - dramma a Lanzo Torinese : bidella cade dalla finestra - è grave al Cto : Il portale del quotidiano ‘La Stampa’ ha pubblicato un’ultim’ora riguardante un tragico episodio accaduto questa mattina a Lanzo Torinese, in una Scuola media. Una bidella, purtroppo, ha perso l’equilibrio mentre era impegnata nelle operazioni di pulizia ed è caduta nel vuoto da circa due metri di altezza. bidella cade dalla finestra mentre sta svolgendo le operazioni di […] L'articolo Scuola, dramma a Lanzo ...

Dalla Scuola ai giochi - ecco il decreto lavoro : scambio M5S-Lega : ROMA Battezzato decreto dignità dal super-ministro Luigi Di Maio, il provvedimento votato ieri sera Dalla Camera con 321 sì e 190 no contiene significative novità rispetto...

Cellulari vietati a Scuola/ Ultime notizie : niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia : Cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Dalla Scuola di Crognaleto ai prodotti 'circolari' - il futuro è sostenibile e green con Ikea : ... è a tutto campo: inizia dal prodotto, che in futuro sarà progettato sempre di più con materiali rinnovabili e, in alcuni casi, riciclati, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, e arriva ...

Dalla Scuola di Crognaleto ai prodotti ‘circolari’ - il futuro è sostenibile e green con Ikea : Milano, 26 lug. (AdnKronos) – I bambini di Crognaleto, un piccolo Comune di poco più di mille abitanti in provincia di Teramo, avranno forse brutti ricordi del terremoto del Centro Italia una volta adulti, ma sapranno anche di essere stati i soli, in Italia, ad avere una ‘scuola Ikea’ tutta per loro: lo scorso anno, l’azienda ha devoluto parte del regalo di Natale ai dipendenti per ricostruire la scuola del paesino ...

Scuola - presidi in fuga dal concorsone : «Test troppo difficili» : ROMA Si sono ritirati dall?esame prima ancora di dare un?occhiata alle domande della prova, così ieri è andata in scena la grande fuga degli aspiranti presidi dal concorso...

Busetti : 'La riorganizzazione della Scuola deve partire dall'edilizia scolastica' : Per il ministro dell'Istruzione i soldi ci sono già. Quasi sette miliardi di euro arriveranno agli enti locali proprietari di strutture fatiscenti. metà dei 40mila edifici non possiede certificato di ...

Marx oggi. Crisi del capitalismo - dazi e l'uscita dall'euro alla Scuola estiva di filosofia Scholé : "Siamo in una situazione drammatica in cui serve una svolta radicale e strutturale, che però non ci sarà. All'orizzonte abbiamo la possibilità di una Crisi globale, la quasi certezza di una dissoluzione dell'euro e un'Italia in stato di stagnazione permanente". Riccardo Bellofiore è uno degli studiosi più influenti della dimensione storica nell'economia con volumi su Marx, Luxemburg, Kalecki, la globalizzazione ...

Scuola - dal primo settembre 36.700 persone in pensione : cosa dice l'Inps : Circa 41mila domande di pensione per il personale della Scuola sono pervenute all'Inps, con un aumento delle richieste di oltre il 30% rispetto al 2017. L'Istituto di previdenza precisa di...

Scuola - 36.700 in pensione dal primo settembre : I numeri dell'Inps: domande cresciute del 30% rispetto al 2017. L'istituto spiega anche la modalità di calcolo: secondo i sindacati, un conteggio differente rispetto a quello del Miur è il motivo per cui a migliaia di persone manca un anno di contributi