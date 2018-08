Scuola | DL Dignità Di Maio nella bufera | ‘Peggio della Buona Scuola di Renzi’

Dl Dignità - oltre 5mila docenti trasformati in contratti a tempo. Poi il concorso. La Scuola è scontenta : “Significa licenziare” : Il decreto Dignità approvato giovedì sera alla Camera scontenta il mondo della scuola. Ad essere delusi sono i diplomati magistrali in battaglia da mesi a causa della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017: dopo il primo differimento di 120 giorni dell’applicazione della sentenza che permetterà agli oltre 5mila docenti di entrare in classe tra un mese, il Governo trasformerà il loro contratto da tempo indeterminato a determinato, ...

Decreto dignità approvato - news 3/8 : come influisce su Scuola e diplomati magistrale? : Il Decreto dignità ottiene l’approvazione alla Camera. I voti favorevoli sono 312 e 190 i contrari. Adesso il provvedimento passerà al Senato. Se lì non saranno apportate modifiche e sarà approvato, passerà alla firma del presidente della Repubblica e poi in Gazzetta Ufficiale. Tutte le modifiche saranno definitive solo al momento della pubblicazione della legge […] L'articolo Decreto dignità approvato, news 3/8: come influisce su scuola e ...

Decreto dignità - tra gli emendamenti anche le proposte salva Scuola : Il Decreto dignità in fase di esame alla Camera potrebbe mettere la parola fine al precariato nella scuola. Tra i 400 emendamenti presentati dalle opposizioni vi sono infatti anche quelli per salvare ...

Scuola - diplomati magistrali : presidio a Montecitorio a sostegno emendamento Decreto Dignità : La questione riguardante i diplomati magistrali continua a tenere banco nel dibattito politico. Il sindacato Anief ha pubblicato, a questo proposito, una nota dove si parla del presidio in corso a Montecitorio, indetto dal ‘Coordinamento diplomati magistrali Abilitati‘, attraverso il quale si intende ancora una volta sensibilizzare la rivendicazione dell’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento e il respingimento ...

Decreto Dignità - salta tetto dei 36 mesi per i precari nella Scuola : salta il tetto dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato della scuola riguardanti personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Lo prevede un emendamento del M5s al Decreto Dignità ...

Scuola : Decreto dignità - relatori e maggioranza non rispondono all'appello del Ministro : ... ma già 10 dei 120 giorni sono appena trascorsi e l'emendamento 4.1 potrebbe, se approvato, cominciare a risolvere alcune delle questioni pendenti sul precariato poste all'attenzione della politica".

Scuola : emendamento al dl dignità sui 36 mesi : emendamento al ddl dignità in rampa di lancio. Il mondo della Scuola è in fremente attesa. In Parlamento si discuterà dell’approvazione di un emendamento in grado di reinterpretare il comma 31 della legge 107 che impone il divieto di cumulo di contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi. Le polemiche successive all’approvazione della […] L'articolo Scuola: emendamento al dl dignità sui 36 mesi proviene da Scuolainforma.

Voucher e precari della Scuola. Di Maio presenta il "decreto Dignità 2.0" : In arrivo norme per salvare i precari della scuola e rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e Lavoro della Camera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte ...

Dl dignità - arriva la norma che salva i precari della Scuola : C'è anche una norma che salva i precari di lungo corso della scuola nel dl dignità. Un emendamento cancella infatti il limite di 36 mesi per le supplenze introdotto con la Buona scuola: oltre quel ...

Scuola - diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Scuola : dignità e riconoscimento economico ai docenti dal nuovo Governo : Gli insegnanti reclamano dignità e riconoscimento economico. Il Governo si è insediato, il Ministro dell’Istruzione pure. Da ieri sono ufficiali anche le nomine di vice ministro e sottosegretari. Tutte le varie componenti adesso potranno lavorare per il bene della Scuola, senza se e senza ma. Sin dall’insediamento dell’esecutivo Movimento 5 Stelle-Lega e dalla relativa nomina […] L'articolo Scuola: dignità e riconoscimento economico ai ...

Scuola - la parola d’ordine del Ministro : ‘Dignità ai prof’ : Il nuovo Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti usa la parola ‘dignità’. Lo fa durante il passaggio di consegne presso il Ministero. L’ex Ministra Valeria Fedeli cede lo scettro del comando al nuovo inquilino di Viale Trastevere. Ora che il governo e Bussetti si sono ufficialmente e materialmente insediati dovranno partire con le ricette sbandierate in campagna […] L'articolo Scuola, la parola d’ordine del ...