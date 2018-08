Scozia | colpita da ictus dopo trattamento ai capelli | donna chiede risarcimento di un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Unil giornola seduta dal parrucchiere. È accaduto a unadi 47 anni inche ha fatto causa in sede civile ai titolari del salone di bellezza: lei, il marito e i loro periti attribuiscono infatti l’attacco cerebrale alle conseguenze di una procedura forsennata di lavaggio e coloratura insistita dei. La vittima ha chiesto unda un milione di sterline. La storia approdata nei giorni scorsi per la prima volta in tribunale è stata ripresa martedì da alcuni media britannici. La, Adele Burns, è madre di due figli e dall’aprile del 2016 non è più autosufficiente per gli effetti dell’attacco ischemico che l’ha. Il giorno prima aveva trascorso quasi cinque ore nel salone Rainbow Rooms, dove a suo dire le è stato praticato undi shampoo e ricolorazione ripetuto per ben sei volte consecutive.la seduta, la...