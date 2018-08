Scozia | adesso arrivano le lezioni gender per i bambini

ilgiornale

: Io adesso dò fuoco alla Scozia, a Edinburgo e soprattutto a quella puttana del Trinity che mi ha bocciato allo Speaking. - Palas90 : Io adesso dò fuoco alla Scozia, a Edinburgo e soprattutto a quella puttana del Trinity che mi ha bocciato allo Speaking. - pondgitsune : stanotte ho sognato che andavo in vacanza in scozia e adesso voglio andare in vacanza in scozia - BartoloMeotti : @matteosalvinimi Abbandonata l'idea di separare il Nord dal resto dell'Italia adesso auspichiamo che la Scozia si s… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Il cosiddetto "diktat" continua a passare dai banchi delle aule scolastiche? Pare che negli istituti pubblici dellaverrà introdotto, almeno per iche hanno raggiunto i cinque anni d'età e che frequentano le scuole primarie, il seguente insegnamento: esiste la possibilità di selezionare il proprio orientamento sessuale.Stando a quanto raccontato dalla rivista Tempi, infatti, le rinnovate linee guida del Servizio sanitario ed educativo nazionale scozzese stabiliscono questo assunto: non è la biologia a decidere sul nostro genere: "Solo tu sai chi sei", si legge in un passaggio centrale del testo, che nella sua completezza si presenta così: "Le persone potrebbero pensare di conoscere il tuo genere perché ti vesti in un certo modo o perché ti piace fare determinate cose. Ma tu sei una persona unica, solo tu sai chi sei". Il medico, insomma, assegnerebbe sì il genere ...