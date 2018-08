Scooter contro un camion Francesco e Mirko | 19 e 18 anni | muoiono | tornavano dal lavoro

Scooter contro camion : morti Francesco Arrabito e Mirko Sokmani : I 2 giovani morti stamattina in un incidente a Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, Francesco Arrabito e Mirko Sokmani, sono morti sul colpo

Scontro auto Scooter sulla Scoglitti Vittoria : Incidente stradale la notte scorsa sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Lo Scontro e' avvenuto tra uno scooter e una Peugeot 207. Sul posto il 118.

Napoli - spari da uno Scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : scontro tra Ape car e Scooter : scontro tra una moto Ape e uno scooter stamattina intorno alle ore 8 sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Sul posto il 118 e la Polizia di Stato.

Niu - lo Scooter elettrico che si controlla con un'app - : Ecco qui i principali modelli disponibili: Niu M-Series M-Series è disponibile in versione Sport e Pro e pesa meno di 60 kg. La batteria removibile agli ioni di litio posizionata sotto la sella pesa ...

Perde il controllo dello Scooter e scivola sotto un Tir - Ylenia muore a 22 anni : Nuovo incidente stradale nel Vicentino con vittima una giovane donna di 22 anni, Ylenia Boriero , di Zanè che viaggiava a bordo di uno scooter Benelli. Dalla prima ricostruzione effettuata alla ...

Bologna - scontro violento tra furgone e Scooter costa la vita al dipendente del Comune : Lo schianto sulla fondovalle Savena, a Pianoro: coinvolti un'auto e una due ruote. Elisoccorso in volo, ma per il centauro, dipendente del Comune di Marzabotto, niente da fare per il 51enne Valentino Benini.Continua a leggere

Giovane in Scooter si schianta contro un muro : successo questa notte a Sanremo. Le condizioni del Giovane non sono preoccupanti. Giovane in scooter si schianta contro un muro Un Giovane a bordo di uno scooter si è schiantato questa notte contro un ...

Scontro tra moto e Scooter : Nicola non ce l'ha fatta : Non c'è stato nulla da fare per Nicola de Martino. Il ragazzo di 36 anni è deceduto nella mattina di venerdì 13 luglio nell'ospedale di Cardarelli di

Scooter contro auto - muore 17enne : ANSA, - CASERTA, 11 LUG - Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte all'ospedale di Aversa , Caserta, dopo essere rimasto coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Casal di Principe mentre era a ...

Roma : auto contro Scooter - ragazza in prognosi riservata : Roma – Incidente poco dopo le 14 tra un’auto e una moto in via Rodolfo Lanciani 57, in direzione via XXI Aprile. Nell’impatto tra una Opel Corsa e un Suzuki Sixteen 125, ad avere la peggio una ragazza di 17 anni che era alla guida dello scooter. La giovane si trova in prognosi riservata all’ospedale Umberto I. L'articolo Roma: auto contro scooter, ragazza in prognosi riservata proviene da RomaDailyNews.

Scooter contro auto. Donna di 39 anni in ospedale : GROTTAMMARE Erano le 16:30 quando il 118 è dovuto intervenire sul lungomare di Grottammare, più o meno all'altezza dell'intersezione con via alighieri, per un incidente che ha visto coinvolti uno ...

Padova - Scooter in sorpasso si schianta contro camion : Stefano muore a 43 anni : In scooter si allarga su una semicurva mentre compie un sorpasso e si scontra frontalmente con un camion che arriva dal senso opposto: incidente mortale oggi all'incirca alla 13.30 in via Europa a San ...

Con la Scooter contro una mucca : diciottenne muore dopo un incidente : PALERMO - Cinisi e Terrasini piangono la prematura scomparsa di Alessandro Sclafani, 18 anni, morto ieri a Villa Sofia dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto venerdì scorso. Il...