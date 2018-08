Scontro frontale tra un camion e un' automobile | corsa in ospedale per due feriti

Foggia - incidente stradale : morti 4 braccianti/ Ultime notizie : Scontro frontale con tir carico di pomodori : Foggia, incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Roma - Scontro frontale tir-auto su via Ardeatina : un ferito grave : scontro frontale sulla via Ardeatina al km 16,700 alle ore 17.30 circa, tra una Fiat Panda e un autocarro. Il conducente dell'auto, un uomo di 57 anni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale ...

Roma - Scontro frontale sulla via del Mare : muore un motociclista 49enne : Incidente mortale stamattina presto in via del Mare, nei pressi dell'incrocio con via Castel Fusano a Ostia. Nello scontro sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è il motociclista, un ...

Scontro frontale - muore ragazza di 27 anni nel Fermano : Scontro frontale, muore ragazza di 27 anni nel Fermano Scontro frontale, muore ragazza di 27 anni nel Fermano Continua a leggere L'articolo Scontro frontale, muore ragazza di 27 anni nel Fermano proviene da NewsGo.

Scontro frontale contro un camion - Vincenzo muore sul colpo a 22 anni : BELFIORE, VERONA, - Incidente mortale la scorsa notte intorno alle 3 lungo strada Porcilana nel comune di Belfiore, nel Veronese : un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente e nell'impatto è ...

Anziana muore in uno Scontro frontale : L'incidente poco prima di mezzogiorno di sabato 7 in via Macia a Carmignano. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi

Scontro frontale sulla statale : marito e moglie perdono la vita : FASANO - marito e moglie hanno perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 14 di venerdì , 6 luglio, si è verificato sulla strada statale 172, conosciuta anche come via ...

Scontro frontale tra tram : Milano, 4 lug. (Adnkronos) – Scontro tra tram della linea 1 nella centralissima piazza Cordusio a Milano. Intorno alle 17.30 due mezzi che procedevano in senso inverso nell’incrocio tra via Tommaso Grossi e piazza Cordusio si sono scontrati frontalmente, finendo incastrati uno con l’altro. Uno dei due per l’urto ha deragliato ed è andato a incagliarsi sul marciapiede. Nel sinistro alcuni passeggeri sono rimasti ...

Incidenti : Scontro frontale tra due tram in piazza Cordusio - feriti (2) : (AdnKronos) - Secondo le prime ricostruzioni la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, "per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto", rende noto l'Atm. Entrambi i mezzi "procedevano a u

Incidenti : Scontro frontale sulla Sp2 in Brianza - muore un centauro : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto ucciso, la scorsa notte, in seguito a uno scontro frontale con un’auto avvenuto sulla Strada provinciale 2 a Bellusco, in provincia di Monza Brianza.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate, che sono tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.20. La moto, una ...

Incidenti : Scontro frontale sulla Sp2 in Brianza - muore un centauro : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto ucciso, la scorsa notte, in seguito a uno scontro frontale con un’auto avvenuto sulla Strada provinciale 2 a Bellusco, in provincia di Monza Brianza.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate, che sono tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.20. La moto, una ...