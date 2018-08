Scomparsa da casa e trovata cadavere in un campo | la strana storia di Susy Marsala

Anna Fasol Scomparsa da Padova - i Ris in casa della donna : soldi spariti e la stanza in disordine : I Ris hanno perquisito la casa di Anna Fasol, la 59enne scomparsa dal Padovano una settimana fa. Al momento non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario. Il caso è salito alla ribalta delle cronache quando sua figlia Marialaura Simonetto, medaglia d'argento agli Europei ed ex compagna di scuola di Federica Pellegrini, ha scritto un post su Facebook.Continua a leggere

Ciclismo - lutto in casa Nibali : lo Squalo piange la Scomparsa di nonno Vincenzo : Una notizia davvero dolorosa quella che ha raggiunto oggi Vincenzo Nibali, venuto a sapere della scomparsa del caro nonno Giornata triste per Vincenzo Nibali e per tutta la sua famiglia, oggi infatti è venuto a mancare nonno Vincenzo, figura importantissima nella vita del corridore siciliano. Una notizia dolorosa per lo Squalo e per il fratello Antonio, riuscito poche settimane fa a centrare la prima vittoria tra i pro’ al Giro ...

Scomparsa Casalinuovo - Ferro : 'La Calabria perde un galantuomo della politica' : 'Con la Scomparsa di Mario Casalinuovo la Calabria perde un galantuomo della politica italiana. Impegno, dedizione e passione hanno accompagnato la sua vita di uomo dalla grande personalità, di brillante giurista e di politico attento e scrupoloso'. È quanto afferma il ...

Rientra a casa e poi sparisce : è giallo sulla Scomparsa di Giuseppe : Non si hanno più notizie di Giuseppe Del Prete, 28enne sparito nel nulla mercoledì 4 luglio dalla sua abitazione di Sant'Arpino, nel casertano. Il padre si è rivolto alla trasmissione "Chi l'ha...

Scomparsa da casa da stamattina una 66enne di Cargnacco : Elisea Angeli , nata l'8 gennaio del 1952, di Cargnacco di Pozzuolo, è Scomparsa da casa da stamattina. Diverse squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile sono al lavoro da questo ...

Londra - adolescente di 14 anni Scomparsa da casa. La polizia : “E’ vulnerabile e ad alto rischio” : Leila Belacel, una ragazza di 14 anni di Croydon, nel sud di Londra, è improvvisamente scomparsa dalla sua abitazione.Continua a leggere

Milano - 31enne trovato impiccato in casa. Scomparsa la fidanzata - ricerche in corso : Un operaio di 31 anni, Manuel Buzzini, residente a Melzo, nel Milanese, è stato trovato impiccato nel suo appartamento Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane si è allontanato da casa in auto insieme alla fidanzata la sera dell’8 giugno, ma poi è tornato da solo, senza il mezzo e con i vestiti fradici. La compagna di 10 anni più giovane, Sara Luciani, risulta Scomparsa. I vigili del fuoco sono al lavoro per le ...