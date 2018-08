Sciopero Ryanair | cosa c' è da sapere

Ryanair - nuovo Sciopero il 10 agosto : quali sono i voli a rischio : Venerdì incroceranno le braccia per 24 ore i piloti della compagnia aerea low cost in Irlanda, Belgio, Svezia e Germania...

Ryanair - nuovo Sciopero previsto il 10 agosto. Cancellati più di 100 voli in Europa. La società : “Ingiustificabile” : Dopo gli scioperi del 25 e 26 luglio che hanno portato alla cancellazione di 600 voli, le agitazioni del personale Ryanair non accennano a placarsi. Un nuovo sciopero è stato indetto per venerdì 10 agosto dai piloti irlandesi, a cui aderiranno i colleghi in Belgio e Svezia. A questi potrebbero unirsi i dipendenti di Germania e Paesi Bassi, ma ancora non c’è una conferma ufficiale. Per queste ragioni la compagnia low cost ha annullato 104 ...

Sciopero Ryanair - studenti di Modica e Pozzallo bloccati a Londra : Quattordici studenti di Modica e Pozzallo da ieri sera sono bloccati all'aeroporto Stansted di Londra senza alcuna assistenza

Sciopero Ryanair - quei voli low cost hanno trasformato lo sgarbo in politica aziendale : Ryanair scivola su bottiglia d’acqua, una di quelle da tre euro che ormai ci siamo assuefatti a pagare in nome della magia di imbarcasi su un volo internazionale al costo inferiore di un treno regionale. E proprio quelle bottiglie d’acqua – in vendita anche al personale di volo – sono un po’ il simbolo della filosofia Ryanair: staff e passeggeri nel pensiero low-cost sono solo minuscoli frammenti di un enorme e ...

Ryanair - lo Sciopero cancella 132 voli in Italia : Ryanair aveva previsto che non ci fossero grossi danni per lo sciopero di 24 ore di ieri in Italia del suo personale, invece ci sono stati 132 voli della compagnia low cost cancellati. L’agitazione italiana si è svolta nell’ambito di un’astensione dal lavoro europea che prosegue oggi in Belgio, Spagna e Portogallo. ...

Ryanair : Filt e Uilt - grande adesione a Sciopero - ora negoziato : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “L’altissima partecipazione allo sciopero di oggi del personale navigante di Ryanair con base in Italia ha dimostrato nei fatti il reale peso della rappresentanza dei nostri sindacati tra i lavoratori, la loro compattezza e la forza delle legittime rivendicazioni”. è quanto affermano Filt Cgil e Uiltrasporti, che aggiungono: ‘Tutele, diritti e libertà sindacale dei lavoratori sono ...