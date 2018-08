Sciopero Ryanair 10 e 11 agosto | cancellati centinaia di voli in tutta Europa

Ryanair - venerdì Sciopero dei piloti anche in Germania : La Berlino, 8 ago., askanews, - La compagnia low cost Ryanair ha annunciato oggi l'annullamento di 250 voli da e per la Germania dopo che i piloti tedeschi hanno annunciato l'adesione allo sciopero ...

Ryanair - venerdì Sciopero dei piloti anche in Germania : La Berlino, 8 ago., askanews, - La compagnia low cost Ryanair ha annunciato oggi l'annullamento di 250 voli da e per la Germania dopo che i piloti tedeschi hanno annunciato l'adesione allo sciopero ...

Ryanair - nuovo Sciopero previsto il 10 agosto. Cancellati più di 100 voli in Europa. La società : “Ingiustificabile” : Dopo gli scioperi del 25 e 26 luglio che hanno portato alla cancellazione di 600 voli, le agitazioni del personale Ryanair non accennano a placarsi. Un nuovo sciopero è stato indetto per venerdì 10 agosto dai piloti irlandesi, a cui aderiranno i colleghi in Belgio e Svezia. A questi potrebbero unirsi i dipendenti di Germania e Paesi Bassi, ma ancora non c’è una conferma ufficiale. Per queste ragioni la compagnia low cost ha annullato 104 ...

Sciopero Ryanair - studenti di Modica e Pozzallo bloccati a Londra : Quattordici studenti di Modica e Pozzallo da ieri sera sono bloccati all'aeroporto Stansted di Londra senza alcuna assistenza