Scienza | ottenuti in laboratorio i primi bachi da ragnatela grazie alla tecnica che

meteoweb.eu

: @FuoriTesta1 E siamo al punto finale: la scienza espone i propri risultati e raccomandazioni ottenuti con metodo sc… - gpellarin84 : @FuoriTesta1 E siamo al punto finale: la scienza espone i propri risultati e raccomandazioni ottenuti con metodo sc… - rreevvs : @boni_castellane Quando Burioni afferma che 'la scienza non è democratica' si riferisce al fatto che le contestazio… - UgoQuinzi : @domini_chemist @RobertoBurioni @tonyscalari @valigiablu Sul tema dello sviluppo delle scienze in tempo di dittatur… -

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Ida seta possono diventare produttori diche taglia e incolla il Dna. A renderli più simili ai ragni, un gruppo dell’Accademia delle scienze Cinese, coordinato da Jun Xu, che ha illustrato i risultati dell’esperimento sulla rivista dell’Accademia Nazionale delle Scienze americana (Pnas). I ricercatori hanno introdotto nel Dna deida seta, quelli delle farfalle Bombyx mori, i geni di un ragno in grado di produrre una particolaredorata. Il risultato e’ stato la produzione indi bozzoli di seta piu’ resistenti, formati per un terzo da. Secondo gli autori, lo studio potrebbe rendere piu’ facile la produzione commerciale della tela dei ragni. Ida seta sono, infatti, piu’ semplici da utilizzare in. Per la sua resistenza laha tante applicazioni, ...