Schiavi mai

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Marciano ordinati e in silenzio sulla Strada sterrata che dall'ex ghetto di Rignano porta a Foggia. Indossano gli stessi berretti rossi che i loro compagni usavano per proteggersi dal sole cocente, "mentre raccoglievano i pomodori nei campi per la vergognosa paga di un euro al quintale". Sono i braccianti agricoli stranieri, per lo più africani, che hanno abbandonato la raccolta per protestare e dire no al caporalato, dopo i due terribili incidenti stradali di sabato e lunedì scorso costati la vita a 16 lavoratori."Basta morti sul lavoro", "mai", gli slogan scanditi durante il corteo, indetto dall'unione sindacale di base (usb), che è partito stamattina da San Severo e si concluderà davanti alla prefettura di Foggia. Nel pomeriggio, sempre nel capoluogo daino, si terrà inoltre un'altra manifestazione contro lo sfruttamento della manodopera in ...