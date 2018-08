Schiavi mai | lo sciopero e la marcia dei berretti rossi | gli invisibili delle

A Foggia la marcia dei braccianti contro il caporalato : "Schiavi mai" : marciano ordinati e in silenzio sulla Strada sterrata che dall'ex ghetto di Rignano porta a Foggia. Indossano gli stessi berretti rossi che i loro compagni usavano per proteggersi dal sole cocente, "mentre raccoglievano i pomodori nei campi per la vergognosa paga di un euro al quintale". Sono i braccianti agricoli stranieri, per lo più africani, che hanno abbandonato la raccolta per protestare e dire no al caporalato, dopo i due terribili ...

