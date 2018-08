Scandalo nel calcio italiano | caos penalizzazioni e ripescaggi | “brutta pagina per lo

Scandalo nel calcio italiano - caos penalizzazioni e ripescaggi : “brutta pagina per il calcio italiano - porteremo la vicenda all’attenzione dell’Europa” : “La decisione del TFN di fissare l’udienza per il caso Chievo Verona per il 12 settembre, rappresenta l’ennesima pagina negativa del calcio italiano. A parti inverse il Crotone sarebbe retrocesso e il Chievo avrebbe preso il suo posto. Il pugno di ferro usato verso Avellino e Bari, la pervicacia con cui si difendono le posizione del Chievo a danno del Crotone, danno l’idea di una lega sempre più nordista. porteremo il ...

Anche Nicole Kidman nel cast del film sullo Scandalo sessuale a Fox News : Nicole Kidman e Margot Robbie si affiancano a Charlize Theron nel cast del film sulla storia di Fox News, secondo quanto riferiscono i media specializzati negli Stati Uniti. Kidman interpreterà l'ex ...

Anche Nicole Kidman nel cast del film sullo Scandalo sessuale a Fox News - Cinema - Spettacoli : Nicole Kidman e Margot Robbie si affiancano a Charlize Theron nel cast del film sulla storia di Fox News, secondo quanto riferiscono i media specializzati negli Stati Uniti. Kidman interpreterà l'ex ...

[Il retroscena] Tutti vogliono Carmen Lasorella governatrice - il volto tv scende in campo nella regione dello Scandalo : Firma reportage da tutto il mondo. Poi cambia di nuovo. Dalla frontiera ai piani alti della Rai. Nel 1996 diventa responsabile delle relazioni esterne della RAI e assistente del consiglio di ...

Scandalo Serie A e Serie B - le prime indiscrezioni sulle sentenze : retrocessioni - penalizzazioni e ripescaggi - ribaltoni nelle ultime ore [DETTAGLI] : Scandalo nelle ultime ore per i campionati di Serie A e Serie B, in particolar modo sono iniziati i processi di Parma e Chievo, le richieste della Procura sono state pesanti soprattutto per il Chievo, chiesti 15 punti di penalizzazione e quindi la retrocessione in Serie B, per il Parma due punti nello scorso campionato (anche in questo caso la retrocessione) oppure sei punti di penalità nel prossimo campionato. Le sentenze sono previste ...

Scandalo nella sanità in Basilicata. Il governatore Pd Pittella ai domiciliari : Con lui arrestate altre 22 persone fra cui dirigenti della sanità regionale. Pittella è accusato dalla procura di Matera di falso e abuso d'ufficio per la gestione di nomine, concorsi truccati e ...

Scandalo nel calcio italiano - due nuove squadre e 30 calciatori coinvolti. Sospetti anche sull’Inter : deferimenti - retrocessioni e penalizzazioni - è sempre più caos [NOMI e DETTAGLI] : E’ sempre più caos per il calcio italiano, situazione delicata e che rischia di portare a nuovi clamorosi ribaltoni nelle prossime settimane. In particolar modo delicata è la situazione del Chievo, nel mirino plusvalenze fittizie, con il Cesena ceduti giovani fino al 9000% del valore effettivo, entrambi i club sono stati deferiti ma il Cesena è praticamente fallito mentre il Chievo rischia la retrocessione. Nelle ultime ore è ...

Facebook : nessun utente Ue coinvolto nello Scandalo Cambridge Analytica : Lo ha reso noto Steve Satterfield, direttore privacy e pubblicità del social network, nel corso di una nuova audizione al Parlamento europeo sul caso

Il Consorzio dell'Agnello di Sardegna Igp si costituirà parte civile nel processo per lo Scandalo degli agnelli rumeni spacciati come sardi : Il Consiglio di amministrazione del Contas ha deliberato all'unanimità che si costituirà parte civile, dopo lo scandalo agnelli rumeni venduti come sardi. Il tarocco era stato smascherato nei primi ...

Quei nomi di peso dietro lo Scandalo pedofilia nella Chiesa cilena : Lo scandalo cileno ha travolto la Chiesa cattolica. L'intero episcopato della nazione sudamericana ha rimesso le proprie dimissioni nelle mani di Papa Francesco . Le prime tre 'rinunce' accettate da ...

Dieselgate - dallo scoppio dello Scandalo nel 2015 ad oggi : le tappe - : La bufera ha avuto inizio negli Usa quando l'Epa, l'Agenzia americana per la protezione ambientale, ha scoperto l'uso di software che modificavano i dati sulle emissioni delle auto. Tra le case ...

Dieselgate - Stadler arrestato in Germania : anche il Ceo dell’Audi coinvolto nello Scandalo : La Procura: «Rischio di occultamento delle prove» che giustifica l’arresto. Il manager coinvolto nel Dieselgate, lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni dei moti diesel

Dieselgate - Stadler arrestato in Germania : anche il Ceo dell'Audi coinvolto nello Scandalo : Il ceo dell'Audi Rupert Stadler è stato fermato dalla polizia. Lo ha reso noto l'ufficio del pubblico ministero di Monaco che, a fine maggio, aveva accusato il ceo di Audi Rupert Stadler e un altro ...

Stadio Roma - Scandalo bipartisan Arresti anche nell'area Pd Michele Civita finisce in manette : Michele Civita arrestato stamattina e ancora consigliere regionale, una figura politicamente non molto nota, ma istituzionalmente potente ai tempi della vicenda perché assessore all’urbanistica nella precedente giunta Zingaretti? Segui su affaritaliani.it