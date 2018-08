Sarà Assassin' s Creed Odyssey il protagonista del numero di settembre di Game Informer

Ubisoft : Assassin's Creed Odyssey "è il gioco più bello della serie" e la versione PS4 Pro Sarà magnifica : Dall'E3 2018 sono emerse varie informazioni e notizie sull'atteso Assassin's Creed Odyssey: il cambio di direzione della serie sempre più orientata verso il gioco di ruolo, le scelte di dialogo, i percorsi ramificati e altro. Ma ci sono state molte altre cose che hanno attirato l'attenzione e tra queste è stato proprio l'aspetto magnifico del gioco.Gamingbolt ha avuto la possibilità di parlare brevemente di Assassin's Creed Odyssey con il ...

"Skull & Bones Sarà diverso da Assassin's Creed 4" : Skull & Bones riprende la meccanica delle battaglie navali di Assassin's Creed, questo è evidente, ma il Game Director del gioco ci tiene a sottolineare come sarà diverso dal quarto capitolo della saga dell'assassino.I due giochi saranno diversi, lo confermano le parole di Bill Money nonché Game Director di S&B, riporta VG247:"Black Flag è stato naturalmente il punto d'inizio. Il nostro studio ha sviluppato gli scontri navali del gioco, ...

Assassin's Creed Odyssey è talmente RPG che ci saranno finali diversi in base alle scelte fatte : Che Assassin's Creed Odyssey spinga la serie sempre più verso gli action/RPG è evidente e soprattutto la parte RPG continua ad ampliarsi dopo i diversi elementi già inseriti all'interno di Origins.Come probabilmente saprete il capitolo in uscita su PC, PS4 e Xbox One il 5 ottobre sfoggerà un sistema di dialoghi simile a quanto visto per esempio in diversi titoli BioWare. I dialoghi a scelta sono una novità assoluta per la serie di Ubisoft ma ciò ...

La mappa di Assassin's Creed : Odyssey Sarà molto più grande di quella di Origins - un video le confronta : La serie Assassin's Creed ha sempre posto al centro dell'esperienza offerta ai giocatori un vasto open world da esplorare, anche se la definizione di "vasto" si è evoluta nel corso degli anni con i progressi tecnologici e l'arrivo sul mercato delle console di nuova generazione.Un interessante video segnalato da Forbes mette a confronto le ambientazioni dei numerosi capitoli del franchise, dalla più piccola alla più grande, concludendo con quella ...

Assassin's Creed Odyssey Sarà il più profondo e divertente gioco della serie : Come segnala Wccftech, in un'intervista a GamesBeat all'E3 2018, Scott Phillips (Game Director di Assassin's Creed Odyssey a Ubisoft Quebec) ha espresso la sua fiducia riguardo il prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed, affermando che sarà il gioco più profondo e più divertente dell'intera serie."Penso che abbiamo la migliore e più divertente versione di Assassin's Creed, gamepad alla mano. Se penso a quello che offriamo in termini di ...

Assassin's Creed Odyssey seguirà uno dei trend del momento : Sarà un gioco come servizio : Che i giochi come servizi siano sempre più diffusi e che si tratti di uno dei modelli più in voga del momento è sotto gli occhi di tutti ma molto probabilmente in pochi si sarebbero aspettati l'applicazione di questa particolare etichetta a un franchise single-player come Assassin's Creed. Evidentemente Ubisoft la pensa diversamente."Assassin's Creed Odyssey sarà un prodotto pensato come servizio", afferma Alain Corre, EMEA executive director di ...

Assassin's Creed Odyssey Sarà il nuovo gioco - ambientato in Grecia : Riguardo al nuovo capitolo della saga di Ubisoft, se n"è parlato tanto, sia prima che durante l"uscita di Assassin"s Creed: Origins, capitolo che è riuscito a ridare nuova linfa vitale al franchising. Inizialmente girava una voce secondo la quale questo nuovo capitolo dovesse essere la continua diretta del precedente (Origins), in quanto, i due titoli, avrebbero dovuto far parte di una trilogia sulla falsa riga di AC II, Brotherhood e ...