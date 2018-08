Samsung - 22 miliardi di dollari per il settore auto

quattroruote

(Di mercoledì 8 agosto 2018) Laha annunciato di aver stanziato investimenti per un totale di 22di(19di euro) per sviluppare nuove tecnologie destinate anche al mondo dellemobili nei prossimi tre anni. Parte dell'investimento servirà per incrementare il numero di esperti attivi nei centri di ricerca sull'intelligenza artificiale, attualmente presenti negli Stati Uniti, in Canada, in Russia e nel Regno Unito, oltre che in Corea.Spazio anche alle componenti e alla connettività. In aggiunta agli algoritmi AI, i fondi saranno destinati allo sviluppo di soluzioni di connettività 5G e per la creazione di non meglio specificate (per il momento) componenti elettroniche permobili, oltre che per altri campi, come gli studi sui biofarmaci. Secondo l'azienda coreana, infatti, la trasformazione delmobilistico sarà guidata dalle tecnologie di intelligenza artificiale ...