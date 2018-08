Sampdoria | Praet tra clausola e rinnovo

Sampdoria - sirene inglesi per Praet : Secondo La Gazzetta dello Sport , quello del Fulham per Dennis Praet ad oggi è solo un sondaggio, visto che gli inglesi non hanno presentato nessuna offerta ufficiale, il belga ha una clausola da 26 milioni,.

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : “Praet e Bereszynski restano” : “So che Bereszynski e Praet erano stati accostati al Napoli ma non sono in vendita”. Lo ha detto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in un’intervista a Radio Crc smentendo le possibili partenze del difensore polacco e del centrocampista belga. Ferrero ha anche negato l’interessamento per i difensori del Napoli Chiriches e Tonelli svelando una curiosità: “Rafael è un grande portiere e sono contento di ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : il futuri di Praet e Giampaolo - l’obiettivo Europa e tanto altro : Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato della sua squadra in vista della prossima annata ricca di ambizioni importanti Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato della società doriana toccando diversi punti. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, il patron ha analizzato la questione stadio, il rapporto con Giampaolo e l’incontro con Sabatini. Partendo dalla questione stadio Ferrero svela: “Preziosi ha detto: ...

Sampdoria - parla Massimo Ferrero/ Il presidente a tutto campo : voglio tenere Praet - Jankto è forte e Defrel... : Sampdoria, parla Massimo Ferrero. Il presidente a tutto campo sul calciomercato: voglio tenere Praet, Jankto è forte e Defrel ci piace. Se invece Zapata partisse...(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:30:00 GMT)